“Carrió está completamente abstraída de la realidad”

La diputada nacional del Frente para la Victoria Mayra Mendoza embistió contra la jefa de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, de quien dijo que “no trabaja” en la Cámara de Diputados y que su participación allí se reduce a asistir “media hora” a algunas sesiones para “hacer un show”.

“Estamos muy cerquita en las bancas y veo cómo trata a su compañero de bancada y por supuesto a todos nosotros también. La solución que plantea de dejar propinas y el furcio que tuvo en el recinto de dejar propinas y coimas, me parece propio de una mujer con completa impunidad al hablar y completamente abstraída de la realidad”, planteó.

Aseguró: “En la Cámara de Diputados no va jamás a una comisión a la que todos los mortales vamos, trabajamos, hacemos lo que tenemos que hacer. Va al recinto media hora, grita, hace un show y se va. Consideró que su accionar “desprestigia” a los colegas porque tiene “mucha visibilidad”. “Parece que todos los diputados hacen lo mismo y la verdad que no. No todos somos iguales y eso hay que saberlo, eso le genera ruido a toda la democracia”, sentenció.

Días atrás, Carrió había pedido dejar propinar y dar changas para que se reactive la economía, en el marco de la crisis financiera. Más tarde aclaró sus dichos en el Congreso y en lugar de “changas” utilizó la palabra “coimas”. El paso siguiente fue advertir que los radicales, dentro de la alianza Cambiemos, hacen lo que ella quiere.