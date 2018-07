“Millones no quieren que el pasado vuelva”

El diputado de Cambiemos Eduardo Amadeo salió al cruce de la movilización que se registró este lunes, contra el FMI y las políticas del Gobierno. “Hay millones que no quieren que el pasado vuelva”, advirtió.

El legislador utilizó la consigna de la manifestación “la Patria no se rinde” para hacer referencia al kirchnerismo y el camino emprendido por la administración de Mauricio Macri. “La Patria no se rinde porque hay millones de personas que no quieren que este pasado vuelva. Y para eso trabajan y sueñan”, sentenció a través de Twitter.

Durante el acto por el Día de la Independencia en Tucumán, el Presidente convocó a los gobernadores, empresarios, gremialistas y movimientos sociales a aportar “con sensatez” para atravesar la “tormenta económica”. Más tarde, miles de personas arribaban a la zona del Obelisco para expresar su malestar.

Entre los dirigentes que participaron de la convocatoria figuran Daniel Filmus, Agustín Rossi, Máximo Kirchner, Andrés Larroque, Felipe Solá, Edgardo Depetri, Fernando Gray, Daniel Arroyo, Fernnando Navarro y Mayra Mendoza, entre otros.