Crimen de Érica Soriano: es tiempo del veredicto

El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 9 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora dará a conocer el miércoles el veredicto del juicio por el crimen de Érica Soriano. La querella solicitó la pena máxima por “homicidio en concurso ideal con aborto en contexto de violencia de género” para Daniel Lagostena.

La familia de la víctima espera con cautela la decisión de los jueces. “Uno no sabe cómo puede terminar”, admitió la madre de Érica, María Ester Soriano, a Info Región.

“Lo único que puedo decir es que esperamos justicia y que lo que dijeron en los alegatos me pareció muy contundente”, reflexionó en referencia a lo expuesto por la fiscal Marina Rocovich y el abogado Marcelo Mazzeo. Durante las dos jornadas de alegatos, ambos sostuvieron la hipótesis del homicidio y la responsabilidad de Lagostena, mientras que la defensa, a cargo de Gustavo Della Maggiore, pidió la absolución por falta de pruebas.

El juicio contó con casi 60 testimonios, entre ellos, familiares y amigos de Érica. “Algunas cosas de las que se dijeron yo no las sabía. Me hicieron emocionar”, contó la mujer. Y apuntó: “A pesar de que conviví con esto los últimos 8 años, me hizo doler mucho ver tanta mentira e hipocresía del lado de la defensa”.

Sobre los dichos del imputado, que hizo uso de la palabra el martes pasado, aseguró que “era lo esperado”. “No me sorprende en absoluto y no esperaba otra cosa de él. No va a mover ni un punto ni una coma, no se va a salir de su libreto”, reflexionó. “Daniel Lagostena no tiene espontaneidad y no va a cambiar absolutamente nada. Todo lo que dice está completamente estudiado”, concluyó.