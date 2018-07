El Concejo repudió los cambios en los EOE

El Concejo Deliberante de Almirante Brown aprobó un proyecto de declaración que manifestó un “enérgico repudio” a la resolución provincial que modifica los Equipos de Orientación Escolar (EOE). En la sesión ordinaria que se llevó a cabo también criticaron los despidos en la agencia estatal Télam.

“Expresamos el rechazo a la resolución que modifica las plantas escolares de los EOE que realizan una tarea muy importante”, enfatizó la concejal del bloque PJ-Unidad Ciudadana y secretaria General de la CTA local, Cecilia Cecchini, al defender el repudio impulsado por el oficialismo contra la medida por la cual “los cargos que integran los EOE deberán considerarse como Equipos Orientadores Escolares del Distrito (EOED)”.

La también dirigente de Suteba recalcó que los “todos los que integran los equipos cumplen una función puntual en las instituciones educativas y esta resolución está siendo cuestionada por los afectados por la precarización laboral que genera”.

“El objetivo de Provincia es desmembrar los equipos de trabajo y por eso debemos sumarnos al rechazo porque también es una vulneración del derecho de los niños y niñas”, agregó.

Desde el bloque Cambiemos, su presidenta, Miriam Niveyro, remarcó que no iban a acompañar el expediente porque aseguran que la disposición del gobierno provincial no afectará el trabajo de los docentes. “Lo que se está haciendo es equiparar las oportunidades a partir de la distribución de los cargos. Le decimos a los compañeros de los EOE que no se van a vulnerar sus derechos”, aseveró.

Cecchini, en este punto, salió al cruce al manifestar que “ya se están vulnerando los derechos”. “Nos parece tremendo que se quieran maquillar medidas cuando hay una clara política de ajuste”, completó. El expediente fue aprobado por amplia mayoría con los votos del oficialismo y el massismo.

Despidos en Télam

Asimismo, también fue avalado un proyecto de declaración en contra de “los despidos sin causa de 357 trabajadores de la agencia de noticias Télam”. La edil encargada de pedir la aprobación fue Romina Ibarra, del bloque oficialista. “Hay intentos de confundir a la opinión pública y de tapar la realidad de la Argentina. Es una clara muestra del desguace de los medios públicos”, consideró.

Niveyro, en tanto, expresó el rechazo a la iniciativa. “Nuestro bloque no va a acompañar a la generación del relato k”, disparó y el concejal oficialista Ignacio Villaronga le respondió: “La realidad es que hay despidos. Cambiemos se pone siempre del lado del verdugo”. El massismo acompañó la iniciativa del oficialismo.

Otros proyectos

Por último, fueron avalados por unanimidad proyectos en beneplácito por la sanción de la “Ley Brisa” de reparación económica para las hijas e hijos de victimas de femicidio y la nueva ley de donación de órganos, también conocida como “Ley Justina”.