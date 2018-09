Advierten que “están desmantelando” el Hospital del Bicentenario

El concejal por el bloque PJ-Unidad y Renovación de Esteban Echeverría Daniel Saavedra criticó las medidas anunciadas por el Gobierno por la crisis económica e hizo hincapié en la eliminación del Ministerio de Salud.

“Es lamentable. Recordemos que no es la primera vez que realizan medidas contra el pueblo porque ya han eliminado programas como el Remediar o algunas vacunas”, cuestionó el edil.

En diálogo con Info Región, sostuvo que el Gobierno nacional “en Echeverría, particularmente, no inauguró el Hospital del Bicentenario”. “Es más, lo están desmantelando”, disparó.

“Nadie le cree”

En el marco de la crisis, Saavedra consideró que “al presidente Mauricio Macri ya nadie le cree” y alertó que “es demasiado triste lo que está pasando”.

“Tengo miedo que haya un estallido social, en especial para diciembre porque la gente no tiene para comer”, advirtió y completó: “Recordemos que cuando el pueblo explota, explota de verdad y no me gustaría que sucedan cosas más feas que en el 2001”.