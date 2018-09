Esmerado: “Hicimos un gran partido”

Temperley logró este domingo un triunfo histórico que los depositó en los cuartos de final de la Copa Argentina, es que el 2-0 sobre Argentinos Juniors en Neuquén además sirvió para dejar atrás un comienzo pálido con dos caídas en el Nacional B.

En ese sentido, Gastón Esmerado, en diálogo con un medio televisivo, explicó: “Hicimos un gran partido, los muchachos estuvieron a la altura, más que estuvimos en una semana complicada con muchas críticas hacia ellos y nosotros. Somos un equipo competitivo que tiene muchas ganas de seguir mejorando y ante Argentinos lo demostraron. El partido se dio de principio a fin a favor nuestro”.

Desarrollo

El Gasolero le jugó de igual a un elenco que milita en la Superliga y, no sólo se quedó con el pasaje de ronda, sino que fue superior futbolísticamente en casi todos los momentos del encuentro. En la primera parte las contras del Celeste lastimaron a los de Alfredo Berti, que se fueron al descanso 1-0, sólo por la imprecisión al tiempo de definir por parte de los de Esmerado.

Al respecto, el entrenador opinó: “Sabíamos que jugábamos ante un gran rival, pero hicimos un planteo inteligente tapándole las bandas, cerrado por el medio, donde (Leonardo) Pisculichi te puede lastimar, pero estuvimos sólidos y aptos para defender”.

Por otra parte, hizo hincapié en la ilusión del grupo y el mal momento que atravesaban previo al choque con los de La Paternal: “Si ganamos la Copa Argentina es este año y el ascenso el otro. Prefiero las dos cosas, hay que ir partido tras partido, cuando las cosas no salen hay que ser equilibrados. Hay que pensar lo que se dice para que el jugador llegue tranquilo y no tenga semanas complicadas, antes no eran los peores ni ahora son los mejores. Hay material para pelear”.

El sueño

Ahora Temperley espera por el vencedor de la llave que componen San Lorenzo de Almagro y Estudiantes de La Plata. De allí saldrá el nuevo escoyo del Gasolero, que pretenden meterse entre los cuatro mejores y ser el primer equipo de ascenso que llega a una copa internacional desde el torneo federal.

“Somos conscientes de que estamos cerca de la Libertadores, he jugado esta Copa con Arsenal y le ganamos la final a un grande y todo se puede, nada es imposible y más en el fútbol argentino que es muy parejo. Nuestro principal objetivo es mejorar en el torneo del Nacional B”, concluyó Esmerado, en contacto con la prensa.