Torres le pidió a la oposición “respeto por la democracia”

El diputado bonaerense por Cambiemos César Torres justificó las medidas anunciadas por el presidente Mauricio Macri en pos de superar la crisis económica y subrayó que “está situación necesita de todos los sectores de la política”.

“En 2015 por el objetivo de buscar inversiones extranjeras, no sabíamos realmente lo que estaba pasando pero hicimos muchas cosas bien como la obra pública aunque nos hemos equivocado en algunas y tenemos que seguir adelante sin mirar culpables por el bien de los vecinos de la provincia de Buenos Aires”, remarcó el legislador provincial en declaraciones a Info Región.

Enfatizó, asimismo, que “esta situación necesita de todos los sectores de la política” y recalcó que “lo importante es que la oposición tenga respeto por la democracia”.

Advirtió, en este punto, que “hay dirigentes que simpatizan con la ex presidenta de la Nación (Cristina Fernández de Kirchner) como Luis D’Elía o Hebe de Bonafini, que están haciendo declaraciones que generan algún tipo de posibilidad de conflicto o desestabilización” y consideró que la ex mandataria “es cómplice si no los desmiente”.

Ministerios

Torres, por otra parte, salió al cruce de las críticas y defendió la decisión de trasformar los ministerios de Salud y Trabajo en secretarías ya que “es una señal clara del ajuste a la política”. “Tenemos que estar atentos a las necesidades de la gente”, añadió.

Emergencia en infraestructura escolar

Por otra parte, destacó la media sanción al proyecto del Frente Renovador para declarar la emergencia en materia de infraestructura en las escuelas bonaerenses. “Es positivo porque logramos un acuerdo con aquellos que gobernaron la provincia de Buenos Aires durante mucho tiempo y nunca se hicieron cargo de la situación edilicia de los establecimientos”, disparó.

Además fue optimista sobre el tratamiento que tendrá el expediente en el Senado. “Será una herramienta para que el Ejecutivo pueda licitar obra de una manera más rápida e intensa”, concluyó.