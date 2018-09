Chacana apuesta al “convencimiento” del equipo

Los Andes se entrenó este miércoles en las instalaciones del Eduardo Gallardón, con la cabeza puesta en lo que será el partido del domingo, a partir de las 12, frente a Sarmiento de Junín, rival al que recibirá por la tercera fecha del Nacional B.

El cruce con el Verde significará el reestreno de Aníbal Biggeri en el banco de suplentes del Milrayitas, ya que iniciará su segunda etapa al mando del primer equipo, tras la salida de Gabriel Lobos.

“No se arrancó de la forma que todos queríamos y eso desencadenó en la salida de un cuerpo técnico, lo que nos deja tristes porque en definitiva son personas que se quedan sin trabajo. Ahora estamos enfocados con la nueva conducción, nos cambió la cabeza y trabajamos de la mejor manera al partido del fin de semana”, señaló Lucas Chacana, en diálogo con Info Región.

Primera prueba

La tercera fecha del torneo tendrá a Sarmiento enfrente y como escenario el Gallardón, lugar en el que el Milrayitas todavía no logró sumar, a merced de la derrota en el comienzo de la temporada (perdió 1-0 ante Independiente Rivadavia de Mendoza).

La presentación oficial de Biggeri asumirá el desafío de ganar como local y despegar tras dos derrotas consecutivas.

Sobre lo que fueron los trabajos en los primeros días con el flamante cuerpo técnico, Chacana evaluó: “A Aníbal lo conocí acá, no lo había cruzado antes. La forma de trabajar es muy buena y nos está poniendo a punto para la forma de juego que tiene en mente, que es con intensidad y volumen de juego. Estamos con expectativas porque no te da indicio de quien juega o no, entonces entrenamos todos a la par con la ilusión de ganarnos un lugar”.

“Cada cuerpo técnico tiene su manera de trabajar. Aníbal lo hace acorde al juego que quiere. Hay diferencias, pero tenemos que amoldarnos a lo que nos pide”, continuó el ex Tigre.

Renovar la ilusión

El delantero tucumano llegó a Lomas de Zamora con la intención de ganar continuidad dentro del campo. En los primeros dos encuentros perdió la pulseada con Matías González y sumó minutos tras ingresar en el complemento.

En sintonía, el cambio de entrenador marca un nuevo comienzo para muchos de los futbolistas que corrían de atrás en el plantel profesional y, en consecuencia, Chacana sueña con pelear un lugar para estar desde el arranque con Sarmiento.

“Participé desde el banco hasta el momento y ahora se nos renuevan las ilusiones porque hay que demostrar que estamos al cien para jugar. Hay que generarle el problema al entrenador de tener varias opciones de buen nivel en cada puesto”, expresó el jugador.

Para finalizar, desarrolló las virtudes del rival y cuál es la meta para el domingo: “Es un rival duro con un cuerpo técnico que conoce mucho la categoría. Llegan de perder la final de un ascenso y seguramente tratarán de estar en la conversación. De nuestro lado, buscaremos adoptar la idea de Aníbal, salir con el convencimiento de hacer las cosas bien para ganar los tres puntos y darle una alegría a la gente, que es la que va a alentar todos los fines de semana”.