Temperley buscará sumar su primer triunfo

Temperley quiere conseguir su primer triunfo en el Nacional B. Para eso, el plantel del Celeste se entrenó durante la semana, con la idea de llegar de la mejor manera al partido de este sábado, desde las 18, frente a Agropecuario, rival al que visitará en Carlos Casares por la tercera fecha.

Los dirigidos por Gastón Esmerado, que vienen de avanzar a los cuartos de final de la Copa Argentina (dejaron en el camino a Argentinos Juniors), ahora intentará sumar de a tres por primera vez en el torneo.

El equipo

El entrenador de Temperley aún no confirmó el once que mandará al campo de juego del estadio Ofelia Rosenzuaig, aunque, de no ocurrir nada extraño, volvería a poner a los mismos que vienen de vencer 2-0 al Bicho de La Paternal.

El Gato Esmerado quedó conforme con la actuación de sus dirigidos y, en consecuencia, volvería a poner a Matías Castro bajo los tres palos, mientras que los cuatro defensores serían Agustín Sosa, Tobías Albarracín, Nicolás Demartini y Sebastián Prieto.

Asimismo, en el mediocampo estarían Lucas Mancinelli, Federico Fattori, Roberto Brum y Leandro González, a la vez que la dupla de ataque la conformarán Lucas Wilchez y Alexis Delgado.

El rival

Agropecuario atraviesa un buen presente en el campeonato. Con dos victorias y puntaje ideal, es uno de los principales animadores en la pelea por los primeros puestos de la categoría.

El entrenador Sebastián Saja tampoco confirmó la alineación, pero se espera que sean los mismos que obtuvieron el triunfo 1-0 ante Instituto de Córdoba.

En ese sentido, los 11 serían: Emanuel Trípodi; Exequiel Narese, Ezequiel Parnisari, Federico Rosso, Agustín García Basso; Brian Blando, Gonzalo Papa, Jonathan Blanco, Emiliano Tellechea; Gonzalo Klusener y Nicolás Talpone.