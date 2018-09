Los Andes quiere el triunfo en el comienzo de la era Biggeri

Los Andes se acerca a un nuevo desafío en el Eduardo Gallardón, es que este lunes, a partir de las 12, recibirá a Sarmiento de Junín por la tercera fecha del Nacional B y buscarán el primer triunfo del torneo. Además, el partido en casa marcará el inicio del segundo ciclo de Aníbal Biggeri al mando del primero equipo.

La salida de Gabriel Lobos, producto de los malos resultados, golpeó en el grupo, aunque la llegada del flamante cuerpo técnico marca una renovación anímica que intentarán mostrarla en la cancha desde la actitud y el juego. Con esa motivación y un largo camino por delante, buscarán imponerse ante el Verde, sumar tres puntos y elevar la moral de cara a la continuidad.

El equipo

Biggeri aún no dio indicios sobre el equipo que pondrán en cancha, no obstante se esperan variantes respecto al once que perdió ante el Cervecero. En principio Federico Díaz y Leandro Requena lucharan por estar bajo los tres palos, aunque el ex Nueva Chicago correría con ventaja.

En la zona defensiva Gastón Guruceaga es duda en el lateral derecho y Adonis Frías, ex Defensa y Justicia, sería la primera opción. La dupla central se mantiene con Franco Peppino y Sebastián Valdéz, mientras que Guillermo Sánchez ocupará el espacio de Dimas Morales en el costado izquierdo.

El mediocampo estará poblado ya que Gustavo Turraca y Guillermo Pereira se ocuparían de la recuperación de la pelota, a la vez que Matías González, Iván Leszczuk y Lucas Chacana, tratarán de asistir al único punta que sería Fabricio Lenci.

El rival

Sarmiento alternó buenas y malas en lo que va del torneo. Las primeras dos fechas marcaron en el calendario dos rivales de fuste en la categoría como son Olimpo de Bahía Blanca y Atlético Rafaela. Asimismo, el Verde mantiene el invicto al imponerse como a domicilio ante los bahienses y posteriormente rescatar una igualdad en uno como local de la Crema.

Por otra parte, el empate en casa fue un desahogo por cómo se dio el trámite ya que pese a ir abajo en el marcador, un tanto agónico de Wilfredo Olivera, les permitió seguir sin derrotas en su haber. Ahora, con la mente en Los Andes, buscarán otra conquista lejos de casa que les permita seguir escalando posiciones.