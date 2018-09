Cristina mostró cómo quedó su casa y cargó contra Bonadio

La ex presidenta aseguró que “se llevaron objetos personales que nada tienen que ver con la investigación”.

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner retornó a su vivienda de El Calafate tras el allanamiento realizado por orden del juez Claudio Bonadio y denunció que “se llevaron objetos personales que nada tienen que ver con la investigación”.

“Estoy en Calafate. Llegué el viernes, no venía desde junio. Cuando vi lo que Bonadio había hecho en mi casa, confirmé que no me había equivocado”, aseveró la senadora nacional a través de su cuenta de Twitter.

Precisó que “se llevaron hasta un rosario, de cuentas de piedra que tenía colgado en el espejo del cuarto” y adjuntó un video en que el muestra cómo quedó la propiedad tras el operativo.