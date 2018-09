Bonadío procesó a Cristina por la causa de los cuadernos

El juez federal Claudio Bonadio procesó este lunes con prisión preventiva a la ex presidenta Cristina Kirchner por considerarla “jefa” de una asociación ilícita en la causa por supuestos pagos de coimas de empresarios a ex funcionarios por la obra pública durante su mandato.

Así lo informa el Centro de Información Judicial (CIJ). “El juez Bonadio procesó con prisión preventiva a Cristina Kirchner en la causa por corrupción en el ex-Ministerio de Planificación”, precisaron este lunes.

El domingo, Cristina hizo público un video en el que muestra cómo quedó su casa de El Calafate tras el allanamiento, que se extendió por tres días. También se realizaron procedimientos en su departamento de Recoleta y otra propiedad.

Los allanamientos fueron aprobados por unanimidad en el Senado, pero la ex presidenta había solicitado algunas condiciones: entre ellas, que no rompieran la casa y no se llevaran elementos personales que nada tenían que ver con la investigación. Denunció, luego, que se llevaron bandas y bastones presidenciales. Bonadío ordenó que sean restituidos.

El 3 de septiembre, la senadora de Unidad Ciudadana se presentó por segunda vez en los Tribunales de Comodoro Py y advirtió que la investigación “carece de todo contenido jurídico” y “se desarrolla con fines que nada tienen que ver con un servicio de administración de justicia” sino que “busca distraer la atención de la opinión pública frente a una debacle política, económica y social que ya nadie puede ocultar”.

La causa se inició por los cuadernos del ex chofer de Roberto Baratta, Oscar Centeno, quien se acogió a la figura del “arrepentido”, al igual que muchos empresarios citados por la Justicia. Ante el fiscal Carlos Stornelli admitió que son de su autoría los cuadernos en donde registró los pagos a ex funcionarios. Más tarde, precisó que los quemó en la parrilla de su casa.