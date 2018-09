La gobernabilidad no está en riesgo, aclara Solá

El diputado Felipe Solá consideró que la “gobernabilidad” del país no se pondrá en riesgo en caso de que no sea aprobado el proyecto de presupuesto para 2019, que fue presentado por el Poder Ejecutivo en el Congreso.

“Eso de que se atenta contra la gobernabilidad no es cierto porque si no ¿para qué miércoles viene al Congreso el presupuesto? ¿Para qué todos digan no se puede atentar contra la gobernabilidad, no se puede hacer un golpe de estado y tenemos que votar a favor? Eso es absurdo”, manifestó Solá. “Es el gobierno quien está atacando la institucionalidad, generando el desorden, el dolor, y la desesperación de los argentinos”, añadió.

Más tarde, apuntó contra el proyecto: “Este presupuesto implica el mayor ajuste de la historia argentina. No vamos a avalar la destrucción de trabajo ni la desintegración social de nuestro pueblo”, expresó a través de redes sociales. También explicó que, en caso de no ser aprobado el presupuesto, el gobierno tiene la posibilidad de utilizar el presupuesto del año anterior actualizado. “Eso le da al gobierno una discrecionalidad mucho mayor respecto a la cantidad de plata que puede usar”, señaló.