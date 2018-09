Gioja: “Cuando no hay pan, hay circo”

El diputado nacional y presidente del PJ, José Luis Gioja, advirtió que el procesamiento a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el marco de la “causa de los cuadernos” es “más de lo mismo” y apuntó contra el Gobierno.

“Cuando no hay pan, hay circo”, disparó Gioja y alertó que “el que no coincide con lo que dice el Ejecutivo tiene la prisión preventiva en la puerta de la casa”.

En diálogo con Info Región, el ex gobernador de San Juan confió en que no prosperará el pedido de desafuero y recordó el caso del senador Carlos Menem avalado con un fallo de la Corte. “Hay que recalcar que esto es solo una instrucción de un juez (Claudio Bonadio) que parece que tiene un imán con todo lo que tenga que ver con la ex presidenta”, agregó.

Presupuesto 2019

Gioja, por otra parte, criticó el proyecto de Presupuesto 2019 presentado esta semana por el Gobierno ya que consideró que “sigue siendo de ajuste y de endeudamiento”.

No hay que confundir gobernabilidad con complicidad

“El Parlamento ya no es una escribanía del Ejecutivo sino del Fondo Monetario y más allá de que no estamos de acuerdo, no hay que confundir gobernabilidad con complicidad en el tremendo ajuste que le están proponiendo al pueblo argentino”, subrayó y adelantó que “en estas condiciones” rechazarán la iniciativa.

PJ

Por último, expresó su dolor por el fallecimiento del ex gobernador de Córdoba José Manuel de La Sota. “Lo vamos a extrañar mucho. Veníamos conversando por la unidad no solo del justicialismo sino de una fuerza trasversal que implique una oposición a este Gobierno neoliberal”, apuntó.

Asimismo, indicó que de cara a las elecciones del próximo año el peronismo tiene que generar “una alternativa bien distinta, con reglas y condiciones de juego claras para garantizar que todos aquellos que quieran participar, puedan hacerlo”.