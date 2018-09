Sosa: “Ya no hay más tiempo”

Temperley no encuentra el rumbo. Los dirigidos por Gastón Esmerado aún no ganaron en lo que va del Nacional B y los primeros puestos se alejan cada vez más. Si bien el torneo recién arranca, el Celeste no debe dejar pasar más oportunidades y tendrá que ganar. El próximo compromiso será ante Los Andes, en condición de local, por la 4° fecha del Nacional B.

Al respecto, Agustín Sosa indicó: “Es un torneo duro, pero de a poco vamos a lograr lo que queremos. Con el correr de los partidos se va empezar a notar el trabajo y nos vamos a conocer mejor como equipo. Ya no hay más tiempo y tenemos que ganar o ganar si queremos pelear allá arriba, que fue lo que nos propusimos”.

Por mejorar

Temperley tenía el partido ganado ante Agropecuario en Carlos Casares. Sin embargo, en la última jugada del encuentro, cuando el reloj marcaba los 95, un centro llovido en el área terminó en el empate del local. El Celeste se volvió con un punto cuando parecía que tenía los tres en el bolsillo.

“Estuvimos bien en todas las líneas, nos faltó liquidarlo para estar tranquilos. Tuvimos la chance de hacer el segundo gol y no la aprovechamos. Y luego nos empataron por una desatención. Esos errores no los podemos cometer y tenemos que mejorarlo”, señaló Sosa, en dialogo con este medio.

Y agregó: “En la última jugada, se notó una falta de concentración. Uno está cansado a esa altura del partido pero son cosas que hay que mejorar. Además, tenemos que trabajar el primer pase. Son detalles que a la larga suman y hay que tenerlos en cuenta, pero estoy seguro que de esta manera de jugar vamos a salir adelante”.

Lo que se viene

Los dirigidos por Gastón Esmerado intentarán conseguir su primer triunfo en el certamen el domingo, cuando reciban en el Lorenzo Arandilla, desde las 11, a Los Andes. El Milrayitas tampoco ganó en lo que va del Nacional B y aun no convirtió goles en las tres fechas que se disputaron.

Sosa, en dialogo con Info Región, comentó el encuentro: “Es bueno jugar de local porque ahí se tiene que ganar sí o sí. Tenemos que hacernos fuertes en nuestra cancha y no tengo dudas que va a ser así. Nos propusimos pelear el ascenso y lo vamos a hacer”.