El Tricolor quiere cortar la racha negativa

Lomas Athletic quiere sonreír por primera vez en el torneo. Los de Longchamps llevan 16 derrotas, en la misma cantidad de partidos disputados, y no logran asentarse en el Top 12 de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA). Este sábado, desde las 15:30, recibirán a Regatas Bella Vista, en el marco de la 17º fecha.

En ese sentido, el forward del Tricolor Federico Ehgartner indicó: “Nos estamos preparando para todos los rivales iguales. Trabajamos duro en la semana pero no se dan los resultados. Eso desmotiva un poco la cabeza, pero intentaremos revertir la situación”.

El equipo

Lomas no encuentra el rumbo. El Tricolor viene de caer ante Pucará 47-7 y no logra cortar la racha de derrotas. A pesar de comenzar bien en el Clásico del Sur, no supo mantener en el complemento la buena actuación del primero y cayó ante el Rojo, por lo que tendrá que mejorar ciertos aspectos.

“Tenemos que dejar el clásico atrás y recuperarnos de manera definitiva en el torneo. No tuvimos un buen año, nunca pudimos jugar nuestro rugby. No se nos dan los resultados y eso recae mucho sobre la cabeza”, señaló Ehgartner, en dialogo con Info Región.

Y recalcó: “Fallamos en la definición y en la toma de decisiones a la hora de sumar puntos. Al no sacar diferencia en el primer tiempo en muchas situaciones favorables que tenemos, nos desespera para el segundo tiempo. Y eso le genera huecos y espacios al rival, que encima lo aprovecha. Acá, en el Top 12, cada error que tenés se paga con tantos en contra”.

El rival

Regatas viene por el camino del triunfo. El equipo de Bella Vista lleva dos victorias consecutivas (Belgrano Athletic y San Martín) en lo que va del Top 12. Además, acumula 29 puntos, producto de cinco victorias, dos empates y nueve derrotas.

En ese sentido, Ehgartner destacó: “Ellos marcan demasiado cerrados. Sus backs son muy ágiles y capaz dejan algunos huecos afuera, pero se recuperan demasiado rápido. Vamos a tratar de perforar bien en el centro de la cancha para que se generen aún mayores huecos y aprovecharlos”.