Florencia Arietto fue designada asesora en Seguridad

La ex dirigente del Frente Renovador se sumó a la cartera que conduce Patricia Bullrich.

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, designó como asesora de su gabinete a Florencia Arietto, ex dirigente del Frente Renovador de Sergio Massa, del que fue candidata a diputada porteña en las elecciones de 2017.

La designación de Arietto fue oficializada mediante la resolución 752/2018 de la cartera de Seguridad, publicada este viernes en el Boletín Oficial.

Trayectoria

Arietto, quien además desarrolló un perfil mediático como panelista en temas de seguridad, es abogada penalista y tomó notoriedad pública en el Club Atlético Independiente durante la gestión de Javier Cantero.

En julio, la dirigente se distanció del Frente Renovador, donde revistó durante tres años, a causa de discrepancias con Massa.

Si bien en sus últimas apariciones públicas moderó su discurso, en su etapa en el massismo Arietto realizó varias críticas al Gobierno y a la ministra Bullrich.

“Patricia no me convoca por que coincidimos, justamente lo hace porque pienso distinto en muchas cosas y eso mejora las acciones. No salimos más sino aportamos todos, aunque pensemos distinto”, manifestó la flamante asesora a través de su cuenta en Twitter en respuesta a las críticas por su designación.