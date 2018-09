El Tricolor no pudo en casa

El Tricolor no levanta cabeza y continúa con los resultados negativos. Lomas Athletic cayó 34-0 ante Regatas Bella Vista en condición de local, por la 17° fecha del Top 12 de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA).

El conjunto de Longchamps lleva 17 derrotas consecutivas en la misma cantidad de partidos y no logra hacer pie en el Top 12. Acumula tres unidades en el certamen producto de los puntos bonus que logró en tres presentaciones.

El partido

Regatas, que llegaba con dos victorias consecutivas, comenzó de gran manera el encuentro. Con dos try con conversiones y dos penales, la visita se fue al descanso 20-0 arriba. Luego del entretiempo y un parate por tormenta eléctrica, el juego se reanudó con la misma impronta que la primera etapa.

El Tricolor no estuvo fino en el juego de backs y no pudo penetrar la defensa de los de Bella Vista. De esa manera, concluyó el partido sin anotaciones y no pudo hacerse fuerte ante un rival que fue eficaz en su ataque. Alumni terminó de liquidar el encuentro en el complemento y se llevó la victoria 34-0.

Lo que se viene

Lomas visitará en la próxima fecha a Alumni, escolta del Top 12. El albirrojo viene de caer en el clásico ante Belgrano Athletic y no puede dejar más puntos en el camino si quiere terminar entre los cuartro primeros. Se verán las caras en el marco de la 18° fecha.