“La situación del país es grave y no somos ajenos”

El concejal oficialista de Esteban Echeverría Daniel Saavedra advirtió que “la situación en el país es muy grave” y que el distrito “no es ajeno a eso”, al justificar la aprobación de la Emergencia Social, Económica y Alimentaria en la última sesión del Concejo Deliberante.

“Lo que está pasando en el país es grave y no somos ajenos a esa situación. Estamos sufriendo la debacle de las políticas económicas que realizan el Gobierno nacional y provincial y cada vez son más los vecinos que piden una bolsa de comida en lugar de chapas y colchones”, apuntó el edil en diálogo con Info Región.

En este sentido, enfatizó que “cada día se abren nuevos comedores y nuevos merenderos” en la Comuna, algo a lo que calificó como “una muy mala señal”. “Eso refleja lo mal que está el país y la tristeza de la gente”, insistió.

Saavedra, en este marco, también cuestionó “la difícil situación de los jubilados” que “muchas veces no llegan a comprar los medicamentos”.

La negativa de la oposición

Por otra parte, el edil oficialista se refirió a la negativa del bloque de Cambiemos de acompañar la declaración de emergencia y enfatizó que “más allá de que explicaron sus argumentos, su posición se explica en que son parte del Gobierno nacional”.

“Como este es un tema que los tiene como responsables deciden no avalarlo. El hambre no es por casualidad, es por culpa del gobierno nacional. El problema es que tienen un lineamiento de no acompañar nada que exponga lo malo de la gestión nacional o provincial”, aseveró Saavedra aunque aclaró que “igualmente se respetan todas las posiciones”.