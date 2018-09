Banfield volvió a los entrenamientos pensando en la Copa

Banfield entrenó este lunes en el Campo de Deportes que posee la institución en Luis Guillón, con las miras puestas en el partido de desquite ante Defensa y Justicia, el jueves, desde las 21:15, en el marco de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

El empate sin goles del partido inaugural de la llave que se desarrolló en Florencio Varela, obliga al Taladro a salir a ganar en casa para avanzar de ronda sin depender de los tiros del punto penal. Por otra parte, toda igualdad con goles hará avanzar al Halcón por su condición de visitante.

Último encuentro

Los de Julio César Falcioni igualaron 1-1 el sábado como local de Independiente, por la sexta fecha de la Superliga. Si bien el equipo contó con un hombre de más por casi todo el trámite (a los 11 minutos del encuentro se fue expulsado Pablo Hernández), no lograron plasmarlo en el marcador, a partir de una floja actuación en el complemento, la cual les costó el empate.

En el desarrollo, el Taladro alternó buenas y malas. La primera parte mostró un Banfield más suelto y con mayores jugadas en el aspecto ofensivo, lo que desembocó en el tanto de Darío Cvitanich. Por otra parte, en los 45 finales, una desatención defensiva los hizo sufrir el tanto de Emanuel Gigliotti, e incluso quedar a merced de una buena actuación de Mauricio Arboleda para rescatar un punto.

Entre los factores sobresalientes de la jornada en el Florencio Sola, se destacó el buen rendimiento de Claudio Bravo por el costado izquierdo. El juvenil fue asistidor en el gol y concretó un partido aceptable, en una de sus primeras oportunidades en Primera División, como reemplazante de Adrián Sporle.

Pensando en la Copa

Si bien el campeonato local y sus posibilidades en torno a la clasificación a las Copas Internacionales es un objetivo para el club, la Sudamericana hoy traduce la mayor seducción en cuanto a competencias para el elenco del Emperador.

En el partido de ida no se sacaron ventajas y eso arroja varias aristas para analizar. Por un lado de ganar ante su gente se meten en el bolsillo la clasificación, no obstante un gol del Halcón cambiaría todos los plantes del equipo que ya no podrá apostar al empate y una posibilidad desde los doce pasos.

Sobre la actualidad de los de Florencio Varela, jugaron el sábado ante Estudiantes de La Plata, aunque con el partido 1-1 debieron suspenderlo por las intensas lluvias, al momento en que el reloj marcó los 26 minutos de acción. Ahora ya se ponen a tono de cara al cruce del jueves y las intenciones de amargarle la fiesta al Taladro en Peña y Arenales.