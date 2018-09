Estudiantes reclaman mejoras edilicias

Estudiantes del profesorado de Teatro que se dicta en la escuela primaria 1 de Adrogué reclaman mejoras edilicias. La institución se vio obligada a cerrar las puertas por “derrumbe de mampostería, falta de gas y agua”, advierten.

“Cada año desde su apertura en 2016, el CePEAC Nº 1 viene luchando por la continuidad del Profesorado de Teatro. Cursar esta carrera en un edificio no apto para las necesidades que la misma requiere, es ya una dificultad. Que además este edificio no cumpla con las condiciones básicas de seguridad e higiene no hace más que agravar el conflicto y cercenar nuestro derecho al acceso a una educación pública, gratuita y de calidad”, señalan.

El profesorado comparte el edificio, ubicado en Plaza Brown 80, con la escuela primaria N° 1 de Adrogué, FINES y tallares de idiomas del Instituto Superior de Formación Docente Nº 41. “Nos vemos afectados por la desidia estatal de la provincia de Buenos Aires”, advierten, tras explicar que cerró las puertas por “derrumbe de mampostería, falta de gas y agua”.

“Luego de un tardío inicio de clases (2º año el 9 de abril, 3º año el 11 de junio y 1º año a mediados de agosto con cursada parcial de materias), la suspensión de clases por problemas edilicios es una constante”, se quejan. “Exigimos a las autoridades implicadas que tomen las medidas necesarias para resolver la situación con carácter de urgencia”, apuntan los alumnos, quienes el viernes realizaron un abrazo simbólico.

Las mejoras edilicias son un reclamo histórico de los gremios que hoy integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), que tomaron aún más fuerza con la explosión de la escuela de Moreno, en el murieron una vicedirectora y un auxiliar. De hecho, un relevamiento de Info Región había advertido sobre muchos problemas estructurales, ante la falta de respuesta de las autoridades de la provincia de Buenos Aires.