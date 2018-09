Pallares quiere un peronismo que “no tenga que ver con el pasado”

El senador bonaerense del FR deja abierta la puerta a kirchneristas que entiendan que "no hay más posibilidades para Cristina".

El senador bonaerense del bloque Frente Renovador José Luis Pallares se refirió a la necesidad de un ordenamiento en el peronismo a nivel federal, “algo que empezó el año pasado en Gualeguaychú” y remarcó la necesidad de construir un espacio distante de lo que fue la gestión kirchnerista.

“En la Tercera Sección estamos trabajando muy fuertemente en una construcción política que tiene que ver con el ordenamiento de un peronismo a nivel federal y que en la provincia de Buenos Aires tiene un fuerte anclaje en el Frente Renovador y en la figura de Florencio Randazzo y Miguel Ángel Pichetto”, detalló el legislador massista, en diálogo con Info Región.

En este sentido, remarcó la necesidad de “construir un peronismo que no tenga que ver con la última etapa de lo que sucedió en Argentina hasta el 2015” pero que, a su vez, “no está exento de recibir a sectores del kirchnerismo que entiendan que no hay más posibilidades para Cristina (Fernández de Kirchner)”. “Hay sectores que tiene que observar que la sociedad les está dando la espalda”, agregó.

Ratificó su pertenencia al espacio que lidera Sergio Massa. Lo consideró “una de las patas más importantes de este nuevo armado peronista” y “es de lo que más posibilidades tiene de ser candidato el año próximo”. Vale recordar que Pichetto y Massa debían reunirse la semana pasada, pero el encuentro fue postergado (sin fecha confirmada) por la muerte de José Manuel de la Sota.

Paro general

Pallares sostuvo que el paro de la CGT “es justificado, esperado por muchos sectores que tienen que ver con la producción y trabajo”. Consideró que “no solamente los índices actuales” llevan a realizarlo “sino los que vienen” darán continuidad a la tendencia negativa, analizó.

Por lo tanto, a los ojos de Pallares, estas cuestiones “no hacen otra cosa que ameritar más medidas de fuerza porque el Gobierno no escucha”. “Es un Gobierno que no escucha ni con reclamos ni con propuestas”, criticó, al tiempo que destacó la decisión adoptada por la central obrera porque “era hora de tomar medidas porque las bases lo estaban reclamando”.

Educación ¿Servicio Básico Esencial?

Pallares criticó al oficialismo bonaerense, en el marco de las hostilidades que se dieron luego de que se reinstale la idea de Cambiemos de declarar a la educación como un “servicio básico esencial”, en pos de que se limiten las medidas de fuerza de los gremios docentes.

El diputado Jorge D´Onofrio presentó un proyecto que para Cambiemos “tenia características similares”, con lo cual el oficialismo se vio con “grandes expectativas” para que se avale tal declaración. No obstante, desde el massismo rechazaron que esto sea así. “Lo esencial de la educación es tener establecimientos dignos, docentes bien pagos y alumnos bien contenidos”, sostuvo al agregar que “la esencialidad no se trata de declararla como un servicio básico para evitar protestas”. “Esto no va a ser aceptado bajo ningún punto de vista por nuestro espacio”, sentenció.