Colectiveros marcharon para reclamar seguridad en Lomas

Choferes de las líneas de colectivos 540 y 553 se movilizaron este jueves a la Municipalidad de Lomas de Zamora para reclamar seguridad. Advierten que tuvieron que cambiar su recorrido por los hechos delictivos “constantes”.

Acompañados de familiares y delegados de otras empresas, los colectiveros recorrieron las calles del centro, desde la estación de trenes donde concentraron con bombos y banderas, hasta las puertas del Palacio comunal. Allí pidieron una reunión con las autoridades municipales.

Durante la protesta, contaron también con la presencia de vecinos de Villa Amelia, afectados por el cambio de recorrido. Es que la semana pasada, los choferes de ambas líneas decidieron evitar pasar por la noche por las zonas “más conflictivas”.

“Lamentablemente tuvimos que tomar esa determinación debido a los constantes robos y hechos de inseguridad que sufrimos todos los días”, aseguró en dialogo con Info Región el delegado Alberto Galeano.

Aunque indicó que los casos de inseguridad son reiterados, hubo un hecho que motivó el cambio de recorrido. “Hace 20 días agredieron a un chofer y le rompieron el tabique de un piedrazo. No vamos a esperar que haya un compañero asesinado arriba de un colectivo como pasó con tantos otros colectiveros asesinados”, subrayó.

“No se salva nadie”

Debido a que los vecinos son los afectados por el cambio, los colectiveros los convocaron través de las redes sociales para que se sumen al reclamo. “Venimos a reclamar juntos y complementamos el reclamo porque ellos son beneficiarios de la línea y hoy padecen que los colectivos no pasen por la zona donde ellos viajan. No es que no pasamos, si no que evitamos la zona en ciertas horas”, precisó Galeano.

Al igual que los colectiveros, muchas veces son también los usuarios los que sufren la inseguridad. “Lamentablemente no se salva nadie y ellos también son las víctimas igual que nosotros”, señaló.

Y sentenció: “Queremos medidas de seguridad. Venimos denunciando los hechos de inseguridad hace varios meses pero no nos dan importancia”.