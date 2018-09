Montero: “Tenemos que ser protagonistas”

Pucará está a tiro de su objetivo. El sábado aprovecharon la caída de Hindú ante CUBA y achicaron la brecha por entrar a la zona de clasificación a semifinales. Los de Burzaco vencieron el sábado a SIC 39-21 y quedaron a un punto del Elefante, al que enfrentarán el 6 de octubre, luego de la fecha libre que tendrá Top 12 de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA).

En ese sentido, Manuel Montero comentó: “Nuestro objetivo es entrar de nuevo a las semifinales, por eso cada partido es clave si queremos lograrlo. Después de la victoria del sábado, vimos a Hindú y nos dimos cuenta que fue muy importante haber ganado contra SIC y achicar la diferencia”.

“Ahora tenemos un partido muy importante ante Hindú, casi una final. Si ganamos, podemos quedar como cuartos y volver a los principales puestos. Vamos a tratar de arrancar el lunes enchufados con todo para el sábado hacer una gran tarea”, mencionó el wing, en diálogo con Info Región.

El partido

Pucará recibirá, el 6 de octubre, a Hindú en Burzaco. Con un punto de diferencia entre ambos equipos, el resultado de este encuentro podría ser vital en vistas a la recta final del Top 12, a falta de cinco fechas para concluir el certamen.

En tanto, el wing del Rojo indicó: “Hablamos de no ponernos tanta presión de cara a lo que nos queda. Tratamos de mejorar el juego en los entrenamientos y corregir las cosas que nos faltan. Estamos metidos en el trabajo y en mejorar, pero también miramos la clasificación de reojo, que es el objetivo que nos habíamos planteado a principio del torneo”.

Los Pumas

Montero, luego de un año, volvió a ser citado por el seleccionado argentino de rugby. El último encuentro del wing con los Pumas fue ante Australia en septiembre de 2017. Sin embargo, con la lesión de Ramiro Moyano, el back de Pucará fue citado por Mario Ledesma, aunque por el momento será como invitado.

“Me tomó por sorpresa, la verdad es que no lo imaginaba. Menos en esta semana, que es la previa al partido con los All Blacks y con todo lo que eso implica. Tengo entendido que es para colaborar, para entrenar, pero es lindo volver a ver a todos los chicos, y no deja de ser una buena oportunidad”, concluyó Montero, en charla con este medio.