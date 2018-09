Tras la absolución, renuevan el pedido de justicia por Litarowicz

El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 5 de Lomas de Zamora absolvió a Julián Ignacio Robles por el crimen de Diego Litarowicz. De todas maneras, fue condenado a 8 años y 6 meses de prisión por ser “coautor del homicidio en grado de tentativa” en otro caso. Tras la absolución la familia Litarowicz renovó el reclamo por “Rulo”.

Pidieron que continúe la investigación para dar “con los verdaderos responsables” del crimen del mecánico de Temperley. En declaraciones a Info Región, la hermana del mecánico asesinado, Karina Litarowicz, reiteró el reclamo de justicia y sostuvo que “Robles no era el asesino”. “Nosotras, con mi mamá, declaramos que Robles no mató a mi hermano. Él era el típico ratero oportunista de barrio que robaba bicicletas pero no camionetas, como los que mataron a mi hermano”, afirmó la mujer.

“La investigación empieza ahora de otra manera y esperemos que ahora si agarren a los culpables porque a raíz de esto, mi papá también falleció de tristeza por la muerte de Diego”, lamentó.

El hecho

Diego Jorge Litarowicz tenía 36 años y le decían “Rulo”. Era mecánico y trabajaba junto a su padre. El 12 de diciembre, delincuentes lo sorprendieron en la puerta de su vivienda, ubicada en La Calandria al 3000, y lo balearon. El proyectil impactó en la pierna y fue asistido, pero murió por una “infección” el 26 de este mes. Le habían amputado la pierna pero el cuadro evolucionó y los profesionales nada pudieron hacer por él.

Los integrantes de la banda que lo asaltó serían por lo menos tres, aunque no se descarta la presencia de un cuarto integrante. Todos ellos continúan prófugos.

Días después del hecho, fue detenido Julián Ignacio Robles, apuntado por la Policía como el autor del homicidio, aunque desde el principio, la familia Litarowicz desestimó esta posibilidad.