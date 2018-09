Identificaron a un caído en Malvinas oriundo de Adrogué

Dos soldados argentinos, enterrados en el cementerio de Darwin de las Islas Malvinas, fueron identificados hoy por su nombre, con lo cual se elevó a 99 la cantidad de ex combatientes localizados gracias al Plan Humanitario Malvinas, informó la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación.

Los ex combatientes fueron identificados como Jorge Alfredo Maciel y Mario Gustavo Rodríguez, ambos declarados héroes nacionales post mortem y condecorados con la medalla “La Nación Argentina al Muerto en Combate”.

Ambos permanecían hasta ahora sepultados en Malvinas bajo la leyenda “Soldado argentino sólo conocido por Dios”. La notificación a las familias de ambos soldados identificados estuvo a cargo del equipo interdisciplinario de la Secretaría en dependencias del Archivo Nacional de la Memoria, ubicado en el predio de la ex ESMA.

Mario Gustavo Rodríguez, oriundo del partido de Almirante Brown, tenía 18 años cuando encontró la muerte en Malvinas defendiendo la posición argentina ante el avance inglés. En su honor, una plazoleta lleva su nombre en la localidad de Adrogué.

Jorge Alfredo Maciel, nacido en San Andrés de Giles, ingresó en la Infantería de Marina como conscripto y fue destinado a la defensa de Monte Longdon, donde perdió la vida durante el combate del 11 de junio de 1982. Hoy hay dos esculturas que lo recuerdan en su ciudad natal.

A fines de marzo, un contingente de argentinos viajó a las Islas Malvinas para rendir homenaje a los soldados identificados por el Equipo de Antropología Forense. La lápida de 12 soldados de la Región cambió: Ya no dice “soldado argentino sólo conocido por Dios” sino que tiene el nombre y el apellido del combatiente caído.

En aquella visita, se realizó una ceremonia religiosa en el cementerio de Darwin, con la presencia de familiares de soldados que murieron en el gélido territorio. La misa fue presidida por el obispo auxiliar de Buenos Aires, monseñor Enrique Eguía Seguí, y representantes católicos y protestantes, y en ella también se bendijo una imagen de la virgen de Luján que será traída al continente para recorrer los hogares de los familiares que no pudieron viajar a las islas.

De la ceremonia participó un contingente de 248 argentinos, la mayoría de ellos familiares de los 90 soldados identificados el año pasado. También viajó a las islas el militar inglés Geoffrey Cardoso, quien en 1982 diseñó Darwin y se ocupó de enterrar a los soldados argentinos; el ex combatiente y presidente de la Fundación No me Olvides, Julio Aro, uno de los impulsores de la iniciativa de las identificaciones; y miembros de la Corporación América del empresario Eduardo Eurnekian.