Un menor fue absuelto por el crimen de Nicolás Gamboni

Nicolás Gamboni fue asesinado el 19 de agosto de 2016, cuando regresaba a su casa luego de cursar en la Universidad Nacional de Lanús. En los últimos días, un menor fue enjuiciado por este hecho, pero no fue encontrado culpable; sin embargo, fue condenado a cinco años de prisión por “asociación ilícita”.

La familia de Nicolás se sorprendió al escuchar que el Tribunal Único de Responsabilidad Penal Juvenil no encontró al culpable por “homicidio en ocasión de robo”. “Creíamos que merecía una pena mayor. Estoy muy decepcionada y no sé qué pensar porque lo que había era suficiente para que sea juzgado. Me parece que el tribunal necesitaba verlo disparándole a Nicolás para condenarlo”, se quejó Claudia Serapio, su mamá, en diálogo con Info Región.

De acuerdo a la sentencia del tribunal, el joven formó parte de una banda que circulaba en “motos de gran cilindrada, lo que les servía para lograr su impunidad por la dificultad que le generaba a personal policial la velocidad que podían desarrollar en pocos metros”. También confirmaron que “sorprendían a sus víctimas en horarios nocturnos, de 19 a 24, con armas de fuego”.

“Vamos a apelar y a ponernos un poco más fuertes para los próximos procesos. A Nico no lo recuperamos, pero vamos a agotar todas las instancias para que se haga justicia”, expresó Serapio.

Los otros imputados por el hecho son Nicolás “Chaparrón” Santillán, señalado como quien le disparó a Gamboni, y Jonathan “Mono” Maidana. Ambos esperan el juicio en prisión.

El hecho

El 19 de agosto de 2016, Nicolás Gamboni (24) regresaba a su casa luego de cursar en la Universidad Nacional de Lanús. En el camino fue interceptado por dos sujetos en moto que le dispararon en la cabeza, después de un aparente forcejeo para robarle el celular. Los atacantes huyeron y Nicolás falleció a los pocos minutos.

Santillán es señalado como autor material del crimen, mientras que Medina sería su cómplice. El menor, en tanto, está acusado de formar parte de la banda delictiva.