Gonzalo Ansuati presenta su nuevo disco

El joven músico y compositor acaba de terminar su primera producción discográfica, “Ya no estoy en tu corazón”, que presentará el viernes en No Me Olvides.

Abrazó la música a los ocho años, en la escuela. Imaginaba que algún día cantaría sus canciones, mientras escuchaba a “Soda Stereo”, banda influyente en este joven músico que hoy, una década después, ve cumplido aquel sueño de la infancia.

Se llama Gonzalo Ansuati, nació en Adrogué, creció en Lomas y acaba de terminar su primer disco solista, “Ya no estoy en tu corazón”, que contiene cinco temas elegidos de una forma original.

Después de dos años intensos de trabajo y una afección en la voz que lo mantuvo ocho meses alejado del canto, el esfuerzo dio su fruto y es momento dar curso a la presentación oficial de la producción en diferentes escenarios del Conurbano, entre ellos No Me Olvides de Lomas. Allí el viernes 5 de octubre, Gonzalo compartirá con el público los temas de la producción.

En diálogo con Info Región, el joven músico y compositor, adelantó cómo será el show y cuáles son los proyectos para lo que resta del año y el 2019.

-El nuevo trabajo discográfico ya tiene fecha de presentación en la región…

-Así es. Estaremos el viernes 5 de octubre en No Me Olvides, en Meeks 490, Lomas, donde ya pudimos tocar y fue un gran show, con más de 250 personas. Esperamos que se repita en esta ocasión.

-¿Qué refleja el nuevo disco que sonará esa noche en vivo?

-“Ya no estoy en tu corazón” es un disco que me da mucha felicidad. El disco es mi nuevo proyecto, concretado. Muy feliz con esta producción. Se terminó en julio y es un disco que salió en las plataformas digitales y hace tres semanas en formato físico. Fue muchísimo trabajo. Se retrasó por un problema por la voz y estuve ocho meses sin poder cantar.

-¿Cómo sobrellevaste ese trago amargo?

-Creo que sirvió porque finalmente aprendí muchas cosas y tuve más tiempo para componer, producir las canciones. En ese entonces quizá no estaba preparado para dar ese paso, porque sacar un disco es un paso gigante y tuve que esperar. Ese parate fue un parate que necesitaba hacer para que después venga lo mejor. Este año fue excepcional, y sigue siendo. Además del disco he sacado singles, cuatro videoclips, he logrado salir en diferentes medios de comunicación, locales y provinciales. También nacionales. Mucha repercusión en medios y estoy muy feliz. Estuve en el programa de Guido Kazka. Experiencias que me siguen dando esa libertad que me da la música. Una vez me pregunté qué haría sin la música. Es un parte de mi vida, me da libertad.

-¿De qué modo diagramaste la producción y los temas del disco?

-“Momento fugaz”, “Tan sensacional”, “Traición”, “Voy a sonreír” y “Desconexión” son las canciones que componen el disco. Los temas se eligieron apropósito con el fin de decir que la vida es un momento fugaz, tan sensacional, y aunque a veces haya alguna traición hay que volver a sonreír para lograr una desconexión. El disco tiene una tapa basada en “Dínamo”, de Soda. Elegimos con la diseñadora amiga colores naranja, rojo y celeste. Queríamos lograr que llame la atención y tenga impacto, que tenga atracción visual más allá de la musical. El disco habla del amor, la traición. Refleja una anécdota en cada canción sobre una mujer que ya no está, por eso se llama “Ya no estoy en tu corazón”.

-¿Cuáles son los proyectos para lo que queda del año?

-Se viene el videoclip del segundo tema, el del primero ya está grabado en Puerto Madero con la modelo Camila Ramos. Lo voy a grabar en la Unla, la Universidad Nacional de Lanús. Es algo nuevo. En noviembre voy a estar tocando en el Centro Cultural Recoleta, en la Plaza. Agradezco esa posibilidad. Es un lugar muy importante al que asisten artistas grosos, y para mi es algo gigante.

-¿Qué preparás para el 2019?

-El año que viene se viene además de un próximo disco que aún no tenemos el nombre pero que estamos produciendo, con cinco temas o más, en enero se viene mi primer single, “Revolución de amor”, en formato electrónico. Es innovador, nunca lo laburé eso. Estamos trabajando bien porque metemos baterías electrónicas. Dentro de un año creo que estaremos presentando el segundo disco, que está en proceso de producción.

-¿Cómo convivís con este crecimiento acelerado de tu carrera, sobre todo en los últimos meses?

-Con mucha felicidad. Hay mucha repercusión en diferentes provincias argentinas. La música llegó a México, Estados Unidos y Perú. Hay club de fans en otros países, por ejemplo en México. Estoy muy feliz por este crecimiento y el apoyo de la gente. Ese muy importante para mí. Tengo enormes ganas de ir a visitarlos. Los disco volaron, se vendieron todos. Estoy viviendo un momento de pura felicidad.