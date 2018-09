Badell señaló que están “obligados a sumar”

Talleres de Remedios de Escalada se encuentra trabajando de cara al partido del martes que los tendrá visitando, por la 9° fecha del torneo de la Primera B, a All Boys, a partir de las 15:35. El cruce será la vuelta a las canchas luego de la suspensión del partido ante San Telmo, que no se desarrolló con normalidad debido a las complicaciones climáticas y la acumulación de agua en el campo por las intensas lluvias.

Al respecto, sobre el presente del equipo, Maximiliano Badell, en charla con Info Región, comentó: “La actualidad no es buena en cuanto a resultados. Hicimos buenos partidos en los que no convertimos y por ende no sumamos. Con respecto a la suspensión con San Telmo era entendible, no estaban las circunstancias para jugar, el campo de juego estaba con agua y había tormenta eléctrica”.

Quieren levantarse

Los malos resultados impactaron en el plantel que ahora está bajo la tutela de Gustavo Noto, quien se hizo cargo de los destinos futbolísticos del grupo tras la renuncia de Daniel Vicentín. En consecuencia, el flamante cuerpo técnico necesita los tres puntos para salir de la parte baja y sumar en confianza de cara a la continuidad del certamen.

“Estos pocos días del nuevo cuerpo técnico lo llevamos bien, tratando de entender rápidamente lo que pretende. El torneo es muy dinámico, se juega seguido, hay que prestar atención y captar rápido la idea del entrenador”, indicó Badell.

Por otra parte, el jugador del albirrojo, analizó las intenciones que pide el técnico desarrollar dentro del terreno: “La idea es ser prolijos, muy intensos, tener movilidad y lastimar al rival llegando con mucha gente al área”.

Lo que viene

La fecha entre semana le permite al grupo del Tallarín no lamentarse por la suspensión del partido ante el Candombero, por lo que ahora ya están preparando el cruce con el Albo en Floresta, escenario en el que pretenden sumar su segundo victoria en el ámbito doméstico.

“Contra All Boys será un partido duro, como son todos en esta categoría. En nuestro caso estamos obligados a sumar, para empezar a despegar de los puestos de abajo”, concluyó Badell, en charla con este medio.