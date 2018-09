Malvinas: Ex combatientes volvieron a las Islas

La Guerra de Malvinas fue un momento de mucho dolor y son muchos los veteranos que no pudieron cerrar ese capítulo y buscan hacerlo con el viaje a las islas, que desde hace años realizan las distintas delegaciones. José Aldonate, Eduardo Gil y José Luis Andino viajaron hace pocos días, a raíz de un convenio con la Municipalidad de Almirante Brown, y pudieron honrar a sus compañeros de armas que dejaron la vida por la Patria y permanecen en el Cementerio de Darwin.

José Aldonate contó su experiencia a Info Región. En su caso, fue la primera vez que regresó a Malvinas tras la guerra, aunque no lo recuerda de buena manera. “Es la primera vez que regresé y en mi caso fue complicado. No lo tomé bien. Me costó muchísimo volver y ponerme al día acá”, recordó.

Algunos tratan de olvidar malas experiencias. Ese es el caso de Aldonate, quien reconoció que haber vuelto a las Islas Malvinas le generó “un combo de sensaciones”. “Desde que volví, fueron días difíciles para mí. Es como volver todo atrás cuando yo pensé que ya lo había olvidado. Trataba de olvidar un poco más pero volví para atrás”, reconoció.

Al igual que aquellos soldados inexpertos que en junio de 1982 volvieron a nuestro país derrotados y una sociedad que les dio la espalda, muchos de ellos siguen refugiándose en la familia para sobrellevar la situación. “Como siempre, me aboco a la familia para tratar de dejar todo atrás, el trabajo también me ayuda”, contó Aldonate, quien se desempeña como portero en una escuela primaria de Almirante Brown.

Identificación de un caído

Dos soldados caídos durante la contienda de 1982 fueron reconocidos en las últimas horas. Uno de ellos era oriundo de Adrogué, se trata del Mario Gustavo Rodriguez, quien falleció en las Islas cuando tenía 18 años. Desde el Centro de Veteranos de Brown, expresaron su alegría por la noticia y valoraron la tanda de reconocimiento.

“Estamos de acuerdo y muy conformes con que se reconozcan a los compañeros caídos. En este caso, genera alegría y tristeza a la vez. La familia está muy conmovida”, contó Guillermo Resk, secretario del Centro de Ex Combatientes de Almirante Brown.

Admitió que si bien es destacable que la lápida ya no diga “Soldado caído, sólo conocido por Dios” y lleve su nombre, rechazó la “mal llamada repatriación de los cuerpos que permanecen allá”. “Respetamos toda decisión de los familiares de los caídos de Malvinas, porque ellos están por encima de todo, pero creo que la mayoría de los veteranos no estamos de acuerdo”, señaló.

“Las Malvinas son argentinas, por lo tanto ellos están en su Patria y no se trataría de repatriar un cuerpo”, remarcó Resk, quien bregó por “no caer en la trampa de los ingleses, que se quieren deshacer de todo lo que tenga que ver con lo nacional, como un cementerio de Malvinas en las Islas”.