“En nuestra cabeza está el ascenso”, señaló Demartini.

La llega de Cristian Aldirico en Temperley renovó el aire en Temperley y los jugadores sienten el cambio. El nuevo entrenador “tiene una idea firme de juego”, destacó Nicolás Demartini, en diálogo con Info Región.

“La verdad que se notó que es un técnico que tiene una idea firme de juego. Lo que nos planteó hasta ahora lo entendimos. Falta practicarlo y aceitar las cosas que hablamos, pero se lo ve con un idea de juego clara y eso está bueno, nos da seguridad”, remarcó.

El desembarco de Aldirico renueva la expectativas y el equipo apuesta a recuperarse rápido en el torneo. El Celeste acumula apenas un punto en el Nacional B, producto de un empate y tres derrotas, en los cuatro compromisos disputados. “La idea es la misma que tenía en la UAI. Hasta ahora no lo pudimos trabajar, pero le gusta un juego por abajo y tomar riesgos a la hora de tener la pelota. Apuesta a la tenencia y a generar llegadas claras al arco. Eso lo que nos pide y lo vamos a tratar de hacer adentro de la cancha”, evaluó el central del Gasolero.

Lo que se viene

El Gasolero buscará su primera victoria en el certamen cuando reciba, el sábado desde las 15:30, a Gimnasia de Jujuy, por la 6° fecha del Nacional B. Temperley no debe dejar más puntos en el camino si quiere continuar con el sueño de la vuelta a Primera División.

“La idea es ganar siempre. A nadie le gusta perder o empatar, todos salen a la cancha por los tres puntos. Todavía no se nos dio en el campeonato, pero tenemos una final el sábado y estamos mentalizados en el ascenso. No tenemos otro objetivo y se formó un plantel para hacerlo. En nuestra cabeza está subir de categoría y no pensamos en otra cosa”, sostuvo Demartini.

El debut postergado

Temperley tenía programado su encuentro por la 5° fecha del Nacional B para el pasado sábado ante Defensores de Belgrano, en condición de visitante, pero el mal clima postergó el debut de Aldiríco en la dirección técnica. “Por un lado teníamos ganas de jugar a pesar de la lluvia, pero, para le fecha que viene, quizás podríamos plasmar mejor lo que el técnico quiere y lo que le gustaría que hagamos adentro de la cancha. En ese sentido sí es mejor la suspensión, pero nos hubiese gustado jugar el partido. Estábamos con ganas y con mucha confianza”,analizó Demartini.

“La suspensión nos viene bien para trabajar algunos aspectos. Desde lo colectivo, que no nos hagan más goles. Tenemos que tratar de tener un juego más ordenado a la hora de defender y de atacar. Siempre hay errores adentro de la cancha pero eso se corrige día a día y entrenamiento a entrenamiento. Debemos duplicar el esfuerzo que hacemos”, remarcó.