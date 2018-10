Candidata al Consejo de la Magistratura cerró su campaña en el CALZ

La candidata a consejera de la Magistratura de la Nación por la Lista 5 “Juntos por una justicia independiente” Marina Sánchez Herrero cerró su campaña de cara a las elecciones del próximo viernes 5 de octubre en el Colegio de Abogados de Lomas de Zamora (CALZ). La postulante fue presentada por la presidente de la institución, María Victoria Lorences, y expuso sus propuestas ante más de 300 colegas que colmaron el salón de actos de la entidad organizadora.

Al disertar ante el auditorio, Sánchez Herrero explicó que “este es el último acto de campaña, luego de dos meses y medio de estar recorriendo el país, viendo cuál es la realidad de la Justicia Federal en cada una de las provincias”. Además señaló que su candidatura “fue propuesta por un grupo de colegas que tiene al Miguel Piedecasas como el abogado representante del espacio. El objetivo es continuar con la labor llevada adelante por él, que al dar un rol protagónico al abogado logró que ese Consejo recobrara la credibilidad que había perdido. Venía de una parálisis y es algo que sólo causó descreimiento de la sociedad, porque cuando el Poder Judicial no funciona el perjudicado directo es la sociedad. El que no entiende que el Consejo está para poner jueces en los juzgados no entiende a la sociedad. Nosotros, que tenemos una mirada sobre la justicia real podemos dar esa lista de prioridades sobre la que hay que trabajar”.

Por último, la candidata, que es acompañada por Carlos Matterson como consejero suplente, observó que “es importante que el abogado entienda de la incidencia que tiene el representante en su realidad. Hablamos de cubrir vacantes en la Justicia; de auditorías para saber cómo funcionan los juzgados; de digitalización y de tiempos de tramitación de un juicio” y enfatizó que es “la primera candidata mujer en la historia del Consejo de la Magistratura por los abogados del interior. Es importante, porque se trata de un alto cargo. Romper el techo de cristal tiene que ver con eso, con que haya mujeres en los lugares de ascendencia. La mirada de género incide de manera directa en las sentencias”.

Luego, Lorences expresó su apoyo a la candidata con quien compartió el estrado y destacó: “La conducción de este Colegio siempre ha fijado posición con firmeza, más allá de cualquier orientación política partidaria. Pertenecemos a una agrupación plural, con distintas ideas e ideologías políticas, y esto tiene que ver con los valores compartidos”.

La primera mujer

Asimismo, subrayó que “si el 5 de octubre resultan electos, como estoy segura que sucederá, Marina será la primera mujer que represente a los abogados del interior de la provincia en el Consejo y formará parte de un Cuerpo conformado históricamente por hombres”, y aclaró: “Esto no va en desmedro de ellos, al contrario, suma. Lo digo siendo la primera presidente mujer de este Colegio de Abogados, este espacio al que respaldamos valora inmensamente la perspectiva de género”.

Por otra parte, convocó a los abogados con matrícula federal a que participen de los comicios ya que “lo que vienen a votar es la gestión permanente, con la defensa de sus derechos dentro del fuero federal. El que no viene a votar no se va a sentir representado”.

El encuentro fue convocado por el Frente Plural de Abogados, agrupación que conduce el CALZ. Estuvieron presentes el presidente del bloque de diputados de Cambiemos de la Provincia de Buenos Aires, Dr. Maximiliano Abad; la decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Dra. María Fernanda Vazquez; el vicepresidente primero y segundo del Colegio de Abogados, Dr. Hugo Galderisi y Dr. Mariano Liñán, respectivamente; el vicepresidente del Colegio de la Provincia de Córdoba, Dr. Ignacio Segura; el auditor del Consejo de la Magistratura, Dr. Marcelo Beesellares; los directores de la Caja del CALZ, Dres. Ricardo Naredo, Adrián Riva y Alberto Biglieri, junto a autoridades locales y miembros de la entidad anfitriona.

El viernes 5 de octubre de 9 a 18 se realizarán las elecciones de representantes de los abogados del interior del país para el Consejo de la Magistratura de la Nación en los colegios de abogados de todo el país, a excepción de la Ciudad de Buenos Aires. Podrán votar aquellos profesionales con matricula federal. El sufragio podrá ser emitido en el colegio departamental que corresponda al domicilio real del abogado.