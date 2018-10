La AJB exige que Provincia acate el fallo de la Justicia

El Tribunal de Trabajo 3 de La Plata había ordenado que se retomen las negociaciones paritarias, pero los judiciales no fueron convocados.

El secretario general adjunto de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB), Jorge Sotelo, reclamó que el Ejecutivo bonaerense acate la medida cautelar del Tribunal de Trabajo 3 de La Plata para retomar las negociaciones paritarias. Rechazan el pago a cuenta del 4 por ciento, que se liquida este mes.

“No tienen ninguna propuesta seria para hacernos. No nos convocan a paritarias porque no tienen una respuesta seria para darnos, para debatir porque ellos se van a seguir sosteniendo en el 15 por ciento cuando la inflación es altísima”, resaltó el gremialista en diálogo con Info Región.

Agregó que, además, la Justicia ordenó que hasta que se llegue a un acuerdo en las negociaciones, Provincia debe aplicar “la cláusula gatillo” para que no se deteriore el salario de los judiciales. Sin embargo, desde la AJB advierten que el Ejecutivo “se viene negando a las resoluciones laborales y pone en peligro en peligro la república en cuanto a independencia de poderes”. “Lo que tendría que hacer el Ejecutivo es cumplir con el amparo, aplicar la cláusula gatillo y convocarnos a una nueva paritaria”, remarcó Sotelo.

Consideró que “la situación es muy complicada” no solo por la “falta de voluntad” para negociar, sino porque el Ministerio de Trabajo “se niega también a homologar los acuerdo que llegaron las empresas privadas”. “El ejecutivo a demostrado en reiteradas oportunidades que no cumple”, cuestionó.

“Siempre ofrecieron un 15 por ciento, que obviamente fue rechazado. La realidad es que no nos convocan porque no cree en las paritarias, no cree que los trabajadores tengan que competir en un plano de igualdad con el jefe, sino aceptar lo que la autoridad les da sin debatir ni discutir su salario. Tenemos que sentarnos a discutir en serio y el Ejecutivo bonaerense se niega a hacerlo”, analizó.

Desde la AJB cuestionaron que “incumpliendo la medida cautelar, el Ejecutivo dispuso liquidar un nuevo pago a cuenta del 4% (calculado sobre los haberes de diciembre de 2017) y se percibirá el próximo 11 de octubre”. Repudiaron la “decisión ilegal y unilateral” del gobierno provincial.

Unidad en las medidas de fuerza

Sotelo resaltó la importancia de mantener las medidas de fuerza en conjunto con el resto de los gremios estatales (docentes de la FUDB, ATE y CICOP) por la “negativa de Cambiemos” a renegociar paritarias. “Es importante que se mantengan las medidas de fuerza y se sostenga el reclamo en conjunto con los estatales”, sentenció.