Alessi instó a “trabajar por la real unidad del peronismo”

El ex concejal del FR criticó el espacio lanzado por Massa, Pichetto, Schiaretti y Urtubey.

El ex concejal de Avellaneda por el Frente Renovador José Alessi relativizó el lanzamiento del espacio integrado por Sergio Massa, Miguel Ángel Pichetto, Juan Schiaretti y Juan Manuel Urtubey ya que sostuvo que “esa no es la unidad del peronismo”.

En diálogo con Info Región, el ex edil insistió en la necesidad de “trabajar sobre la unidad de todos, no sobre la unidad de cuatro dirigentes”. Añadió que los integrantes del nuevo espacio “se están equivocando porque no llegan a sumar algo que sea demasiado significativo con respecto a lo que podrían llegar a sumar otros dirigentes”.

Lamentó, en este punto, que Massa “debería haber hablado con todos los compañeros que lo impulsaron todos estos años antes de sentarse hablar con Pichetto y compañía”.

Instó, asimismo, a “trabajar por la real unidad del peronismo” y ponderó la figura del diputado nacional y ex gobernador bonaerense Felipe Solá al que consideró como “el hombre que reúne la capacidad de síntesis del peronismo y de los sectores populares”.

Avellaneda

Resaltó, por último, que en Avellaneda ya están “trabajando por la unidad total no solo del peronismo sino de todos los movimientos sociales que puedan enfrentar al modelo neoliberal que encabeza Mauricio Macri”.

“Fueron muchos los que dejaron de lado diferencias que son ínfimas si se comparan con las que existen para con Cambiemos. En este marco, estamos avanzando en cuestiones comunes con el intendente Jorge Ferraresi”, remarcó Alessi al destacar que “Avellaneda está un paso más adelantado que en otros distritos donde las diferencias están costando pulirlas pese a la predisposición de muchos compañeros”.