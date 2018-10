“No me escudaré en los fueros”, aseguró Ayala

La diputada del frente Cambiemos Aída Ayala afirmó este sábado que aunque “no hay ninguna prueba que sustente” el fallo que confirmó su procesamiento con prisión preventiva, pedirá a la Cámara de Diputados “la suspensión” de sus fueros para ponerse “a disposición de la Justicia”.

La Cámara de Diputados tiene pendiente de definición el pedido de desafuero de Ayala formulado por la Justicia federal, sobre el que debe pronunciarse la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por el oficialista Pablo Tonelli, pero aún no ocurrió.

“Solicitaré a mis pares en la Cámara de Diputados de la Nación que resuelvan de inmediato la suspensión de mis fueros y me permitan ponerme a disposición de la Justicia. No me escudaré en los fueros parlamentarios, esclareceré los hechos y mi falta de responsabilidad en el lugar que corresponde”, anunció Ayala en este contexto.

La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia dispuso el procesamiento con prisión preventiva de la diputada por Cambiemos Ayala. El tribunal adoptó la misma medida para el secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Resistencia, Jacinto Sampayo y el resto de los imputados en la causa conocida como “Lavado II”.

Entre las disposiciones que ordenó el fallo, que lleva la firma de las camaristas María Delfina Denogens, Eduardo Belforte y Rocío Alcalá, se incluye la reactivación del pedido de desafuero de la legisladora ante la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

La resolución confirmó el procesamiento con prisión preventiva de la ex intendenta de Resistencia por los “delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, enriquecimiento ilícito, fraude en perjuicio de la administración pública, incumplimiento de deberes de funcionario público en calidad de coautora, y lavado de activos, agravado por habitualidad, ser miembro de una banda y funcionario público, en calidad de coautora, todos en la modalidad de concurso real”.