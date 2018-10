San Albano cayó ante Los Tilos

San Albano no tuvo un buen desempeño como local y perdió este sábado 25-11 ante Los Tilos, en un trámite correspondiente a la fecha 21 del torneo de la Primera A de la URBA (Unión de Rugby de Buenos Aires). Los de Corimayo se mantienen en el lote promedio de la tabla, mientras que la visita logró sumar y acercarse a los líderes del certamen.

Por otra parte, la derrota ante su gente confirma el andar irregular del conjunto. Venía de una victoria frente a Deportiva Francesa, pero los resultados anteriores fueron caída y empate.

El encuentro

Guido Gastaldi le dio la ventaja de 8-0 al local, con un penal bien ejecutado a los palos y el primer try de la jornada, pero el partido no siguió por la misma senda. Los Tilos empezó a recortar la distancia: Lucas Santipolo apoyó en el ingoal del dueño de casa. San Albano respondió con un penal, pero el try de Iván Korenblit cambió las cosas, tanto en el juego, como en lo anímico.

La otra mitad del partido fue pareja, pero los de Corimayo perdieron las riendas sobre el final y sufrieron dos tries en los últimos tres minutos de acción: Mateo Tuculet y Gerónimo Assereto marcaron el 25-11 final.

Lo que viene

Para tratar de dejar atrás el mal trago, San Albano comenzará a prepararse para visitar -por la fecha 22- a La Plata. La intención de los de Corimayo es sumar unidades y escalar posiciones, aunque están lejos de los puestos de principal protagonismo en la temporada.