Olivares, con “bronca” por el empate ante Almagro

Brown de Adrogué no pudo cortar la racha sin triunfos. Igualó 1-1 este sábado con Almagro 1-1 en el Lorenzo Arandilla, en el marco de la fecha 6 del Nacional B, y Juan Manuel Olivares, autor del tanto del Tricolor, admitió que se quedó con “bronca” por el resultado.

“Nos vamos con bronca porque hicimos un buen partido. Tuvimos la posibilidad de estirar la ventaja en el primer tiempo, pero no pudimos. Ellos en el segundo jugaron mejor. A veces los rivales nos llegan poco pero tienen la suerte de que sus jugadas terminan en gol”, lamentó.

El encuentro

Olivares fue el autor del único tanto de los dirigidos por Pablo Vico, luego de un buen centro de Alberto Stegman. “No lo pudimos ganar pero siempre es lindo convertir. No soy delantero ni goleador, no estoy acostumbrado. Siempre meter un gol es lindo y se disfruta. Lástima que no lo pudimos ganar”, indicó el volante en diálogo con Info Región.

Luego del tanto, Brown tuvo la posibilidad de estirar la ventaja, aunque la buena tarea del arquero Horacio Ramírez y algo de infortunio a la hora de la definición, lo evitaron. “Al principio, estábamos adelantados nosotros en la cancha. Estuvimos bien parados, no sufrimos, y merecimos algo más. En el segundo, no lo pudimos aguantar y nos empataron. Una lástima porque dejamos todo”, recalcó el volante.

Desgaste

Brown tuvo semanas agitadas en el último mes. Luego de avanzar en la Copa Argentina ante Independiente en los primeros días de septiembre, los de Vico acumularon muchos partidos y kilómetros en pocos días.

Tras empatar en cero ante Los Andes por la fecha 4 del Nacional B, viajó a Santa Fe para disputar la Copa Argentina, donde cayó en manos de Central Córdoba de Santiago del Estero. Luego, volvió a Buenos Aires y partió nuevamente al interior del país, para medirse, en la misma semana, por segunda vez ante el Ferroviario. El sábado, ante Almagro, acumuló su tercer empate consecutivo en el certamen y quedó, con un partido más, a seis unidades del líder Nueva Chicago.

“Nos fuimos con bronca porque venimos haciendo un desgaste muy grande con una seguidilla de partidos y minutos encima importante. Con la acumulación del viaje se hizo difícil, pero igualmente hicimos un gran partido. Tuvimos mala suerte en algunas jugadas y no pudimos llevarnos los tres puntos”, enfatizó el volante.

Y concluyó: “En algún momento el cuerpo pasa factura y ese cansancio se siente. Lo bueno es que nos podemos mirar a la cara de que hicimos un gran partido y dejamos todo. Ahora hay que aprovechar el parate y pensar en lo que viene”.