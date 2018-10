Moyano pide reabrir paritarias y amenaza con nuevas medidas de fuerza

El referente de Camioneros Hugo Moyano anunció que el gremio pedirá la reapertura de las negociaciones paritarias y no descartó que lleven adelante un paro la próxima semana si no reciben respuestas positivas. “Hay que equiparar el poder adquisitivo”, enfatizó.

“Esperaremos la propuesta de las empresas, quizás vienen y nos dicen que quieren darnos el porcentaje y, qué vamos a hacer, los aplaudimos”, manifestó el dirigente durante una conferencia de prensa. La suba anual que buscará Camioneros será del 42%. En junio pasado, el gremio cerró un 25%, pero el impacto de la devaluación en los precios obligó a solicitar nuevamente las negociaciones.

El gremio se declaró en en estado de alerta y movilización el 10 de septiembre a partir de la fuerte suba de la inflación. Hace algunos días, reclamaron a través de una carta a la Federación de Empresas del Autotransporte de Carga (Fadeeac) la necesidad de avanzar en la recomposición salarial para el período 2018-2019.

“De no recibir una urgente respuesta de Fadeeac para discutir la actualización de los salarios, dispondrá el comienzo de acciones en defensa de los trabajadores”, advirtieron los moyanistas días atrás. “Camioneros activará la cláusula de revisión acordada con los empresarios para lograr que los trabajadores no pierdan el poder adquisitivo del salario que ya está siendo afectado fuertemente por la crisis económica que el gobierno no puede controlar”, agregaron.

A principios de mes la entidad reveló que el costo del transporte de carga sobre ruedas trepó a niveles récord, que no alcanzaban hace 16 años. Según indicaron, en septiembre la logística se encareció 12,71%, con una variación acumulada desde enero del 45,26% en 2018 y un “preocupante” incremento anual del 57,13%.

En ese sentido, Moyano apuntó que “si quieren bajar el costo del transporte, no es bajando los salarios”.