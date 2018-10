Sindicatos aseguran que la adhesión al paro fue del 90%

El Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) rechaza el cierre de las paritarias de forma unilateral. Reclaman una recomposición salarial que contemple la inflación, pero la Provincia decidió que el aumento en el año será del 19 por ciento. Suteba, FEB, Amet, Udocba y Sadop realizan un paro de 48 horas.

El sindicato Único de los Trabajadores de la Educación de la provincia de Buenos Aires (Suteba) informó que la adhesión a la medida de fuerza, en la primera jornada, fue del 90 por ciento. En igual sentido se expresaron desde la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB).

“Se está llevando a cabo una contundente medida, que cuenta con la adhesión de un 90% en el territorio bonaerense, ante la preocupante situación del salario docente y de las escuelas”, sostuvo el gremio que lidera Roberto Baradel. “Hay un 90% de adhesión promedio al paro, a pesar de los descuentos, los sumarios, las persecuciones. No saben que los docentes no nos resignamos jamás, no aflojamos cuando nuestros derechos son vulnerados y quieren despojarnos de años de conquistas”, apuntó Mirta Petrocini.

El FUDB se movilizó este lunes a la Casa de la Provincia de Buenos Aires en Capital Federal, para “exigir salarios dignos, rechazar el decreto que impone un aumento de forma unilateral del 19% y no respeta el ámbito de la Paritaria Docente”.

El gobierno bonaerense ratificó por decreto los adelantos del 19 por ciento a cuenta de paritaria a los docentes. Así se estableció mediante el decreto 1145/20018 del Boletín Oficial de la provincia de Buenos Aires. Establece entre otros puntos, seis etapas de incremento salarial: 5% en enero; 8% en marzo; 10% en mayo; 13% en junio; 15% en julio; y finalmente 19% en agosto y hasta diciembre de 2018.

Miguel Ángel Díaz, referente de la Unión de Docentes de la provincia de Buenos Aires, había planteado que “con el decreto, el Gobierno demuestra su falta de respeto a la democracia”. “La Gobernadora María Eugenia Vidal decidió desobedecer el fallo de la Justicia que dice que había que recomponer el salario conforme a la inflación reinante”, apuntó el dirigente en diálogo con Info Región.