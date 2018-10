Thorp: “Nos queda un sabor amargo”

Banfield igualó este domingo 1-1 como local ante Hebraica, en un partido programado por la fecha 27 de la máxima categoría del futsal. El elenco de Emanuel Santoro continúa en su intención de acumular puntos para confirmar la permanencia en la categoría. Faltan tres presentaciones para el final.

“Lo ideal hubiese sido quedarnos con la victoria, pero el punto vale oro para nosotros, como cada uno de los que podamos sacar de acá al final de la etapa regular”, admitió Lucio Thorp, en una charla con Info Región.

“Nos queda sabor amargo. En el primer tiempo la diferencia de remates al arco fue increíble, llegamos mucho y fallamos chances muy claras. En el complemento fue más parejo”, analizó. En el Microestadio 110 años, el local fue superior aunque no pudo plasmarlo en el marcador.

Con numerosas situaciones, evidenciaron un buen fútbol en la etapa inicial. “Fallamos mucho a la hora de definir y se nos complicó cuando ellos vinieron a presionarnos, cosa que habitualmente no nos pasa, es donde nos sentimos más cómodos”, comentó el jugador banfileño, autor del tanto albiverde. “Si bien lo que más importa es el equipo, estoy contento por el gol, es algo que me estaba costando mucho conseguir”, planteó.

Lo que viene

La jornada 28 marca que el viernes Banfield tendrá que visitar a Glorias, en un partido que determinará para que está el Taladro, ya que se juegan las últimas cartas para acercarse a los play off y la posibilidad de caer en la tabla, poniendo en juego la permanencia. “Faltando tres fechas y teniendo posibilidades de entrar tanto en zona de play off como de play out genera desesperación, necesitamos sumar de a tres como sea. Para eso hay que trabajar en la semana y estar concentrados en estas tres finales que nos quedan”, concluyó Thorp, en contacto con este medio.