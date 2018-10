Facundo Manes visitó la UNLZ y presentó su último libro

“La Universidad es el motor del desarrollo del país”. Así lo afirmó el neurólogo Facundo Manes durante la visita que realizó este lunes a la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ), donde fue recibido por el rector de la casa de estudios, Diego Molea.

Manes, quien es presidente de la Fundación INECO y fundador del Instituto de Neurociencias de la Fundación Favaloro, sostuvo que “la deuda de la sociedad argentina es poner a la educación pública como eje central de la agenda del desarrollo”. “El crecimiento económico, si no está acompañado de una inversión en el desarrollo humano, es decir, en salud, educación, ciencia y tecnología, puede generar, inclusive, más desigualdad”, explicó el neurólogo.

El presidente de la Fundación INECO aseguró que “un país sin salud, sin educación y sin ciencia y tecnología no va a poder generar el conocimiento, que es la riqueza del siglo XXI”, y remarcó: “El crecimiento económico tiene que estar acompañado de desarrollo humano y la universidad juega un rol clave de generar el conocimiento y en transferencia tecnológica para aprovechar ese conocimiento”.

Asimismo, Manes señaló que la universidad también significa “una posibilidad de movilidad social, de lograr la autoestima necesaria para alcanzar los sueños y de poder contribuir al desarrollo de tu país”.

En su paso por la UNLZ, Manes visitó la Facultad de Ciencias Sociales, donde fue recibido por el decano, Gustavo Naón, y participó de una entrevista radial, junto con Molea, en el Área de Medios.

Allí, el Rector señaló: “Que en nuestra Universidad el 80 por ciento de nuestros egresados sean primera generación de profesionales en sus familias habla de lo que significa la educación pública. En este sur del conurbano bonaerense hay una institución con 45 mil alumnos que trabaja no sólo por la movilidad social ascendente, sino para inculcar y transmitir valores como la solidaridad y la igualdad”, y concluyó: “Estamos viviendo momentos delicados en un escenario complejo por lo económico y, ante eso, si queremos una comunidad organizada, lo económico no debe ser lo único, no es lo que corresponde ni lo que soñamos”.

Luego, el fundador del Instituto de Neurociencias de la Fundación Favaloro habló con alumnos y docentes del programa Universidad para la Tercera Edad (UniTE), que depende de esa unidad académica.

Más tarde, Manes brindó una charla abierta en la Facultad de Derecho, que contó con la asistencia del Rector y la decana de la unidad académica, María Fernanda Vazquez. Durante el encuentro, el neurólogo presentó su último libro, “El cerebro del futuro”, en coautoría con Mateo Niro.

Ante más de 500 integrantes de la comunidad académica, Manes apuntó que el contacto permanente con la tecnología “afecta nuestra mente en varios aspectos: nos alteramos, podemos tener ansiedad”. En ese sentido, recomendó “usar la tecnología, que es fantástica, pero de forma moderada, sobre todo los chicos”.

Al reflexionar sobre la evolución de la especie humana y su cerebro, el neurólogo vaticinó “una fusión entre lo biológico y lo digital”.

Por último, Manes sostuvo que conocer el funcionamiento de la mente humana ayudará a “mejorar el diseño y la evolución de las políticas públicas en el futuro”.