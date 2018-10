“Tenemos que levantar una deuda tremenda”, aseguró Macri

El discurso del presidente Mauricio Macri hizo foco en el pago de una “deuda” de años, que se afronta con “coraje”. Si bien no hizo referencia explícita al tema, se expresó de esta forma cuando la polémica por el pago de un “extra” en la tarifa de gas comenzó a rodar.

“Ahora son obras que las podemos pisar y tocar, que empiezan y terminan en el tiempo definido, que salen hasta un 40 por ciento más baratas que con el gobierno anterior. No son más sinónimo de corrupción, son sinónimo de esperanza y alegría”, aseguró el Presidente durante la ceremonia en la que se puso en marcha el Metrobus en Morón.

Admitió el presente adverso, pero pidió un voto de confianza. “Ahora que hay que ajustarse para llegar a fin de mes es cuando más tenemos que estar convencidos de que estamos en el camino correcto”, dijo, y aclaró que durante su gestión “no hay más mentiras”. “No más decirnos que las cosas pueden ser gratis y después tenemos que levantar una deuda tremenda, de años, pero lo hacemos con coraje”, sentenció.

Antes, la gobernadora María Eugenia Vidal remarcó que “esto no es cartel, no es un discurso o una chicana. Esto es concreto, se pisa”. “Esta acá y no te lo saca nadie. Se hace y se hace honestamente y cumpliendo los plazos”, destacó.

“Las obras no son verso, la gente las ve todos los días. No hay palabras, gritos ni violencia. Hay hechos concretos que le cambian la vida a la gente todos los días”, planteó la mandataria provincial, quien –además- celebró el rol de Macri en el camino emprendido: “Una vez alguien, cuando nadie creía que se podía, se animó a soñar y a pelear”, dijo.

“No es solamente hacer lo básico, lo que nadie hizo en décadas. Tenemos que animarnos a demostraron a nosotros mismos que podemos ser mejores. Esto es una muestra más de eso”, planteó en referencia a la obra en sí.