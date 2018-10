Leiva remarcó que “nadie puede tener el peronómetro”

El concejal por el Frente Renovador de Avellaneda Ramón Leiva volvió a manifestarse a favor de la unidad de los sectores peronistas de cara a las elecciones del próximo año y cuestionó a los dirigentes que rechazan sumar al kirchnerismo.

“Estamos bregando por la unidad no solo a nivel local sino provincial y nacional donde hay posibilidades de avanzar en el diálogo aunque hay algunos actores como Juan Manuel Urtubey, Miguel Pichetto y Sergio (Massa) que están haciendo cosas que no están bien. Si bien somos del Frente Renovador no compartimos la proscripción que tienen para con un sector determinado del PJ”, recalcó el edil en declaraciones a Info Región.

“Tenemos la esperanza de que puedan rever esa situación y pensar en la Argentina grande. No caen para nada bien las declaraciones de Urtubey contra el kirchnerismo cuando venimos bregando por la unidad”, insistió y subrayó que “nadie puede tener el peronómetro entre los dedos”.

“Son opiniones desacertadas las del gobernador salteño que lo único que generan es tener a Mauricio Macri por cuatro años más”, completó.

Avellaneda

Al referirse al armado en Avellaneda, Leiva si bien remarcó que tienen “algunas diferencias” con el intendente Jorge Ferraresi y el sector massista que lidera Armando Bertolotto, “más diferencias existen con las políticas que está llevando a cabo Cambiemos”.

Arremetió, en este punto, contra la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal. “Castiga al intendente de Avellaneda y con eso a los 400 mil vecinos de la localidad”, advirtió.