Lomas Athletic cayó ante San Luis

Lomas Athletic no puede lograr una victoria en el actual certamen. El tricolor cayó como local por 17-54 ante el líder San Luis, en un partido correspondiente a la fecha 19 del Top 12 de la URBA.

Con este resultado el equipo de Longchamps sumó una nueva derrota y sigue sin lograr un triunfo en la actual temporada. El inicio del partido fue parejo y Lomas se mantuvo a tiro, hasta que sobre el cierre de la primera etapa el líder estiró la ventaja.

El segundo tiempo tuvo unos primeros 20 minutos disputados, pero en la última parte San Luis mostró su jerarquía y se quedó con el encuentro.

El partido

El comienzo del encuentro fue disputado y San Luis fue el que abrió el marcador a los 12 minutos con un Try y una conversión. Lomas buscó la recuperación y a los 27 con marcó el descuento con un try de Bruno Quercia. Parecía que los equipos se iban al descanso con solo dos puntos de diferencia pero sobre el final, el puntero marcó dos tries y puso el 19-5 parcial.

Lomas salió a buscar el descuento desde el arranque y lo consiguió gracias a un try de Nicolas Pentrath a los tres minutos. A los pocos minutos San luis volvió a estirar la ventaja con un try y un penal. A los 13 el tricolor volvió a descontar con un try de Joaquín Couto que puso el encuentro 17-26.

Los últimos 20 minutos fueron todos de San Luis. El puntero convirtió cuatro tries y sentenció una nueva derrota para los de Longchamps.

Lo que viene

En busca conseguir su primera victoria en el año, el tricolor visitará a CASI, en un partido correspondiente a la fecha 20. El club de San Isidro se ubica octavo en la tabla con 44 puntos y viene de caer ante Belgrano por 26-10.