Macri destacó las obras públicas “sin relato ni corrupción”

El presidente Mauricio Macri defendió este domingo las obras en materia de transporte llevadas a cabo en lo que va de su gestión. “Quedan para siempre, más allá de los gobiernos”, subrayó.

El jefe de Estado así lo manifestó en una columna de opinión publicada este domingo por el diario platense El Día titulada “Obras sin relato ni corrupción, que convierten el pasado en futuro y quedan para siempre”.

Macri puso de relieve la satisfacción de los vecinos cuando vieron terminadas las obras del electrificación del Ferrocarril Roca en el ramal Constitución-La Plata, que habían esperado “30 años” sin resultados. Remarcó que viajan en esa línea 16 millones de pasajeros al mes, y que la semana pasada se inauguró el tramo que faltaba, entre Berazategui y Bosques.

“Nos encontramos con que 30 formaciones del Ferrocarril Roca no se usaban por problemas técnicos, ocho formaciones del Belgrano Sur estaban paralizadas por problemas en los frenos, no estaban instaladas las vías necesarias ni planificadas las estaciones que reclamaban los vecinos, y no estaba prevista la electrificación de los nuevos trenes”, aseguró.

Señaló que en lo que va de su gestión se construyeron 170 kilómetros de vías nuevas, se avanza “con 250 kilómetros más” y que para fines de 2019 el área metropolitana tendrá “500 kilómetros de vías nuevas”.

También resaltó que se licitan 169 trenes eléctricos más para los principales ferrocarriles, que se renovaron 70 estaciones y 45 más están en obra, y menciona las obras en viaductos y pasos bajo nivel. Además, el mandatario destacó que ya “hay 13 metrobuses terminados” y enumera sus ventajas.

“Son obras sin relato y que quedan para siempre; obras que dejaron de ser sinónimo de corrupción para ser sinónimo de transparencia, de compromiso, de voluntad y de trabajo honesto”, puntualizó.

“Las inversiones que estamos haciendo en transporte no se hicieron nunca en la historia de nuestro país. Y así vamos a seguir, con obras que conviertan el pasado en futuro”, sostuvo Macri al remarcar que este es el resultado “del esfuerzo de todos”.