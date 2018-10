Para Guille, Brown debe “recuperar la confianza”

Brown de Adrogué aprovechó el parate por la fecha FIFA para tratar de recuperar el nivel futbolístico mostrado en el arranque del Nacional B y en la Copa Argentina. Así lo indicó el delantero Braian Guille, quien reconoció que en los últimos partidos “se notó el cansancio” y apuntó a “recuperar la confianza” para la reanudación del certamen.

El conjunto dirigido por Pablo Vico, en este marco, realizó este fin de semana una serie de amistosos ante Chacarita. Los dos encuentros terminaron con saldo a favor para el Tricolor.

“Hicimos un buen trabajo desde lo futbolístico. Tratamos de generar muchas situaciones de gol y lo pudimos hacer. Estos partidos son importantes para no perder el ritmo por el parate”, destacó Guille.

Fecha libre

En el último encuentro por el Nacional, el Tricolor igualó 1-1 ante Almagro en el Lorenzo Arandilla. Si bien comenzó arriba en el marcador, no supo frenar el ataque de la visita y terminó el encuentro en tablas.

Al respecto, Guille indicó: “El parate nos viene bien a nosotros para ajustar algunos detalles en lo físico y en lo mental. En el partido con Almagro se notó el cansancio en el segundo tiempo por tantos viajes que hicimos en muy poco tiempo. La fecha libre nos sirve para descansar y para preparar lo que viene de la mejor manera”.

Los de Vico aprovecharon la jornada libre para corregir ciertos aspectos y por eso, disputaron un encuentro ante Chacarita como visitante. Los titulares vencieron 1-0 (con gol de Guille), mientras que los suplentes ganaron 2-1.

“Para un delantero, hacer goles es algo muy lindo. Vivimos de eso. El gol me da confianza porque venía alternando la titularidad por un problema que tenía en la rodilla. A veces jugaba y a veces me guardaban, por los partidos de Copa Argentina. Ahora, con la eliminación, voy a jugar todos los encuentros del torneo que el técnico disponga. Y si no, apoyaré desde el lugar que me toque”, señaló el delantero, en charla con este medio.

Volver a ser

Brown había tenido un buen inicio de campeonato, con dos triunfos consecutivos en el Nacional B. Luego, tras dejar afuera a Independiente de la Copa Argentina en los 16avos, no volvió a ganar. Lleva cuatro encuentros sin victorias en la segunda categoría, y quedó afuera de la copa frente a Central Córdoba de Santiago del Estero.

“Necesitamos volver al triunfo para recuperar la confianza. Con Platense vamos a intentar conseguir los tres puntos para achicar la diferencia con los de arriba, o aunque sea sumar. No perder es importante porque el campeonato es largo. Nos queda mucho por recorrer todavía. Igualmente, vamos a ir por los tres puntos”, aclaró Guille.

El objetivo

El conjunto de Adrogué ocupa la octava posición del certamen, con nueve unidades. Se encuentra a seis puntos del líder Nueva Chicago. Al respecto, Guille recalcó que el equipo se preparó “para ascender”, por lo que no deben “dejar más puntos en el camino”.

“Todo jugador sueña con ascender a Primera División. Sería algo muy lindo, es nuestro objetivo. Ahora que quedamos afuera de la Copa Argentina, lo que queremos es dejar a Brown lo más arriba posible en el torneo. Debemos demostrar que estamos a la altura de equipos grandes como los que nos tocó enfrentar”, concluyó.