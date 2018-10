Talleres buscará volver al triunfo

Talleres de Remedios de Escalada visitará este lunes desde las 15:30 a Sacachispas en busca de volver a la victoria. El partido correspondiente a la fecha 11 la Primera B, se disputará en la cancha de Deportivo Merlo.

“No estamos teniendo esa confianza que teníamos el torneo pasado, pero a veces estas cosas pasan, son rachas. Ojalá que ahora empecemos a sumar y empezar a mirar más arriba”, indicó Agustín Gil Clarotti, en diálogo con Info Región.

Cómo llega

El Tallarín tiene cuatro puntos en la tabla y se ubica en la última posición. Con el empate ante Fénix cortó una racha de siete derrotas consecutivas y en el certamen, solo pudo ganar en su presentación, cuando venció a Deportivo Español.

Gil Clarotti, en este marco, reconoció que “el balance no es bueno”. “En algunos partidos no tuvimos suerte, pudimos haber hecho goles de entrada que no pudimos convertir y cuando el rival nos llegaba una vez, nos convertía”, analizó.

Y luego añadió: “La igualdad ante Fénix nos vino bien para estar un poco más tranquilo después de perder tantos partidos. El año pasado habíamos atravesado una racha de derrotas y después de un empate empezamos a ganar. A la larga el punto del otro día nos va a servir”.

El rival

Sacachispas atraviesa un presente irregular en el certamen. Se ubica en la novena posición con 12 puntos. “Es un equipo difícil. Ellos vienen mejor que nosotros, pero tenemos fe en que vamos a hacer un buen partido. Tenemos que estar concentrados, meter desde el arranque y presionar todo el tiempo al rival. Eso es lo que estamos trabajando para traernos la victoria”, concluyó.