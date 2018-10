A 10 meses del crimen de “Evelyn” Núñez, no hay novedades

La investigación por el crimen de Inmaculada Concepción “Evelyn” Núñez continúa sigue sin novedades. En algunos días se cumplen 10 meses del hallazgo sin vida de la mujer en un descampado del barrio Santa Catalina, en Lomas de Zamora, pero todavía la familia no conoce los resultados de la autopsia.

De las pericias depende que se estipulen las cusas de la muerte a la mujer y la consiguiente búsqueda de sospechosos. La familia reclama celeridad y busca perito forense para poder acelerar el proceso. El problema es que la familia no cuenta con los recursos económicos para contratar los servicios de un profesional de esa índole, por lo que recurrirá a la solidaridad de los vecinos y allegados con la organización de un bingo solidario.

“Vamos a hacer un bingo para juntar dinero para poder empezar a juntar dinero para poder contratar a un forense privado, que nos ayudaría para acelerar la investigación”, contó Gabriel Avalos, hijo de Evelyn que está al frente de la investigación. “Lamentablemente, si no estamos encima de la Justicia, no se mueven. Recién ahora me dan más bolilla porque tengo una abogada particular que me representa como particular damnificado”, señaló.

El hecho

El 29 de diciembre, vecinos del barrio lomense de Santa Catalina alertaron a la Policía por la presencia del cadáver de una mujer en un descampado ubicado en la calle Rubén Martell, entre Alberto Franco y Diagonal 59. Se trataba de Inmaculada Concepción “Evelyn” Núñez, quien había sido vista por última vez dos días atrás.

El cuerpo presentaba hundimiento de cráneo y signos de haber sido golpeada.

El caso actualmente está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.