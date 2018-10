Amadeo y Lipovetzky rechazan el juicio político a Garavano

La polémica originada por el pedido de Elisa Carrió sobre Germán Garavano continúa. En las últimas horas, los diputados de Cambiemos Daniel Lipovetzky y Eduardo Amadeo rechazaron el juicio político para el ministro por declaraciones periodísticas.

“Me imagino que este tema lo vamos a analizar en el interbloque de los legisladores del PRO, pero yo ya he dicho públicamente que no me parece que se haga un juicio político por declaraciones periodísticas”, indicó Daniel Lipovetzky. Y agregó: “Lilita es una luchadora apasionada que se expresa muy vehementemente. Creo que esta vehemencia es parte de esto y entendemos que, en el marco del diálogo, estas diferencias se irán cerrando”.

Eduardo Amadeo aclaró que él “no apoyaría el juicio político a Garavano”. “Mi bloque (por el PRO) no está de acuerdo con que haya que hacerle un juicio político a Garavano”, afirmó aunque aclaró que “eso no quiere decir que Carrió y sus diputados no puedan presentar su juicio político”.

La polémica surgió cuando Garavano dijo que “nunca es bueno que un ex presidente esté detenido”, al ser consultado por la situación de Cristina Fernández de Kirchner. Carrió lo cruzó de inmediato y reclamó que sea apartado del Gobierno, pero luego le bajó el tono a las declaraciones y tras advertir que era una “broma”, precisó que su forma de pensar no cambió y buscará que sea apartado por el Congreso. “Pido disculpas por la forma, pero ratifico lo dicho porque es verdad. Ejerzo mi facultad de diputada de pedir juicio político a los funcionarios establecidos por la Constitución Nacional”, planteó.

“Me sorprendió su reacción porque es algo que hace dos años lo venía diciendo públicamente y nunca se había suscitado ninguna reacción”, recordó el ministro de Justicia días atrás, pero afirmó que está dispuesto a hablar con Lilita Carrió “cuando sea el momento o cuando ella lo considere oportuno”.