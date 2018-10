Docentes, judiciales, profesionales de la salud y estatales vuelven al paro

En una conferencia de prensa, dirigentes del Frente de Unidad Docente Bonaerense, la Asociación Judicial Bonaerense, Cicop y Ate de la provincia de Buenos Aires anunciaron una nueva medida de fuerza en reclamo de paritarias.

Los trabajadores de la educación paran el próximo jueves y viernes y el objetivo es visibilizar el conflicto en territorio bonaerense. La medida de fuerza será acompañada por los otros gremios, pero sólo el 18. Habrá una movilización a la Gobernación de la provincia de Buenos Aires, en La Plata.

Reclaman salarios que alcancen a la inflación y rechazan el modo unilateral de encarar la negociación paritaria la administración de María Eugenia Vidal.

Mirta Petrocini, de la FEB, advirtió: “En el marco del FUDB y los sindicatos judiciales, estatales y médicos, queremos denunciar que la paritaria no es paritaria”. “Nos ofrecen un 11 por ciento a cobrar a noviembre. Nosotros propusimos cobrarlo en octubre y una cláusula de reaseguro pero lo único que hicieron los ministros fue retirarse”, apuntó, en relación al último encuentro.

Se nos cita a un día y una hora y nos notifican lo que ofrecen. No es una discusión, es un trámite

“Se nos cita a un día y una hora y nos notifican lo que ofrecen. No es una discusión, es un trámite. Si la hubiesen aceptado, la poníamos a consideración de los docentes”, aclaró la dirigente del sindicato que integra el FUDB junto a Suteba, AMET, Sadop y Udocba.

Miguel Díaz, en tanto, planteó que “lo que no dicen es que sacaron un 30 por ciento en una semana, sobre un 45 de inflación”. “Acá va la inflación por el ascensor y los sueldos por la escalera”, se quejó, al tiempo que aclaró que continuaran con el plan de lucha.

ATE, Cicop y AJB

Desde ATE bonaerense, Oscar De Isasi, apuntó: “Rechazamos la propuesta salarial y vamos al paro y movilización para el día 18. Además, exigimos que el presupuesto no sea un presupuesto de ajuste”. “Necesitamos unidad y masividad para poder lograr los objetivos”, sentenció.

El dirigente rechazó “la política salarial y laboral del gobierno de la provincia de Buenos Aires” porque “sistemáticamente” ha querido “imponer salarios a la baja”. “Rechazamos el 30% de aumento en relación a diciembre, que significa un 8,3 por ciento en septiembre”, recordó, y planteó que con una inflación anual del 45 por ciento (estimada por el Gobierno) la pérdida salarial es del 15 por ciento.

También rechazo que “se privilegie el pago de la deuda pública en detrimento de las políticas sociales” y “y ese presupuesto perjudica aun mas las relaciones laborales de los trabajadores y trabajadoras públicos de la provincia de Buenos Aires”.

En la salud tenemos una profunda crisis

Marta Márquez, de Cicop, cuestionó que los profesionales de salud han recibido un “aumento inconsulto y autoritario”. “En la salud tenemos una profunda crisis y la gran responsable es Vidal. Paramos y nos movilizamos el 18″, dijo.

Cargó contra la mandataria provincial por “desatender y despreciar a los trabajadores y trabajadoras estatales”. “Los profesionales de la salud tuvimos una sola convocatoria en todo el año, nos ofrecieron el 15 por ciento en tres cuotas y no hemos tenido, desde entonces, una sola convocatoria”, recordó.

La Gobernadora incumple la orden judicial de actualizar el salario por la inflación

“Nos sumamos al paro y movilización del 18. La Gobernadora incumple la orden judicial de actualizar el salario por la inflación”, remarcó Pablo Abramovich, de la AJB. Cuestionó, en ese marco, que “la gobernadora decidió no abrir la paritaria”.

“Hace cinco meses que no tenemos ningún tipo de convocatoria ni de diálogo. La gobernadora tiene en su contra una orden judicial, de convocar y actualizar salarios por inflación, pero tampoco lo hace”, precisó Abramovich, al tiempo que dio cuenta de una deterioro salarial del 10 por ciento. “Es el más grande que padecimos desde las crisis de 2001 y se va a ir profundizando si no hay convocatoria”, sostuvo. Y añadió: “Repudiamos la decisión de la Suprema Corte de aplicar descuentos por los días de paro cuando hay responsabilidad del gobierno provincial de no abrir la paritaria. La cabeza del Poder Judicial entienden que la responsabilidad de la medidas de fuerza es nuestra”.